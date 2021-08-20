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"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل

منذ 54 دقيقة
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"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل

عادل الحربي (صدى):
تحدث الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن أسباب اهتمام العرب بـ "نجم سهيل" وارتقاب ظهوره واستبشار العديد من الأشخاص به.

وقال "الحصيني" أن العرب يستبشرون بظهور "سهيل" منذ قديم الزمان وحرصوا على متابعة ما يجري على الأرض فيما يخص الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن النجوم ليس لها تأثير مباشر على الأرض إنما وضعت النجوم كمواقيت للعرب لمعرفة المواسم خلال العام مثل "الممطرة والحارة والبرد".

وأضاف: "عندما يخرج سهيل ينتج عنها أشياء عديدة ليس بمجرد ظهور سهيل تتغير الخصائص المناخية ولكن يبدأ التغير المناخي تدريجيًا لأن الطقس يؤثر على جميع المخلوقات خاصة إذا كان التغير قوي ومباشر وسريع"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وتابع: "العرب تستبشر بظهور سهيل والتمر يكثر فيه وهو مهم جدًا عند العرب كما يطيب الليل فيه خاصة مع تدرج الوقت فالنجم الثاني من سهيل يعد خريف".

 

عبدالعزيز الحصيني
المواسم
الخريف
نجم سهيل
موسم سهيل

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3127
منذ 30 دقيقة
لاشفت سهيل لا تامن السيل

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والمملكة،،يبدو أن الوضوع فيه((N)).
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
غليس ولد رماح
مالهم خاتمه انقلبوا على بيتروس وقبله على حمدالله هذا خبزك ياالرفلاء كوليه 😂😂😂
ابو عمير
بعزيمه الحكم
ابو عمير
بعزيمه الحكم

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