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الدكتور محمد الأحمدي: المفطح وجبة صحية والمشكلة في الكمية

منذ 5 ساعات
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الدكتور محمد الأحمدي: المفطح وجبة صحية والمشكلة في الكمية

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أن "المفطح" وجبة صحية وعناصره الغذائية جيدة ولا يشكل مشكلة خلال "الدايت" ولكن المشكلة تكمن في الكمية.

وقال "الأحمدي": "التعايش مع الدايت سلوك وجزء من الحياة لذا فيجب على الإنسان أن يستمتع به وألا يحرم نفسه من الوجبات الصحية مع ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة"، وفقًا "قناة السعودية".

وأضاف: "أما المفطح وجبة صحية والغير صحي هو الوجبات السريعة مشكلتنا في الكمية الكبييرة التي نأكلها، وكل مكونات المفطح صحية اللحم صحي والرز صحي لكن المشكلة هنا في الكمية وشرب المشروبات الغازية بعد تناوله".

 

الوجبات السريعة
المشروبات الغازية
اللحم
الدايت
المفطح

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1751
منذ 57 دقيقة
دهون وشحوم وزيوت وتقول صحي؟!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16428
منذ 4 دقائق
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان
جنوبي
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
جنوبي
ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
د محمد ماجد بخش
🐈‍⬛
جنوبي
ع س ع ماكنت تعرف النصرمشكلنك

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