نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"طلب صداقة" يقود امرأة متزوجة للسجن المشدد 10 سنوات

منذ ساعتين
1903
3
"طلب صداقة" يقود امرأة متزوجة للسجن المشدد 10 سنوات

القاهرة (صدى):
شهدت إحدى المحاكم المصرية دعوى قضائية رفعها رجل ضد زوجته العشرينية بعد أن تأكد من خيانتها له.

وترجع تفاصيل هذه القضية بعد عدة أشهر من زواج الرجل بالفتاة العشرينية ثم سفره إلى الخارج من أجل تأمين مستقبلهما.

وتسلل الملل والفراغ لنفسة الزوجة فلجأت إلى أحد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التسلية، ومع مرور الوقت بدأت طلبات الصداقة تقتحم حسابها فوافقت عليها وكان من بينها شاب يدعى "أحمد".

وتواصلت مع "أحمد" عبر عدة رسائل، وتطورت العلاقة بينهما إلى أن وقعت في الزنا، حيث كان عشيقها يحضر إلى شقة الزوجية في غياب الزوج.

واكتشفت الزوجة بعد ذلك أنها حامل في 3 أشهر، وحينها حضر الزوج إلى منزله، وقرر أن يقضي معها 5 شهور ليعوضها عن فترة غيابه.

وعلم الزوج بأن زوجته حامل، وبعد الولادة بدأ يشك في الطفل، فقام بعمل تحليل DNA، وتأكد بالفعل أن الطفل ليس ابنه.

وقرر الزوج رفع قضية زنا وتزوير لأنها كتبت الطفل باسمه، وفصلت المحكمة في القضية، وقضت بالسجن المشدد للزوجة لمدة 10 سنوات.

حمل
السجن
محكمة
مواقع التواصل الاجتماعي
خيانة
الزنا”

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ ساعتين
اللهم اعصمنا من الزلل واحفظنا من الفحشاء والمنكر بالصلاة
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 46
منذ ساعة
راحت فيها الفتاه العشرينيه مزنوقه من الأفضل تاخذ لها قضيب صناعي من سوق الانترنت افضل من الملل والفراغ والتواصل الاجتماعي القضيب الصناعي يريحها يمتعها يبعدها من الزنا والفضائح
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 46
منذ ساعة
راحت فيها الفتاه العشرينيه الزانيه سبب الفراغ والمال والتواصل الاجتماعي نتج عنه حمل سفاح اليك الحل اشتري قضيب صناعي طويل يمتعك اوي افضل من الزنا والفضائح

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والمملكة،،يبدو أن الوضوع فيه((N)).
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
غليس ولد رماح
مالهم خاتمه انقلبوا على بيتروس وقبله على حمدالله هذا خبزك ياالرفلاء كوليه 😂😂😂
ابو عمير
بعزيمه الحكم
ابو عمير
بعزيمه الحكم

أخر الأخبار

بالصور.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته خلال حفل زفافهما
بالصور.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته خلال حفل زفافهما
منذ 4 دقائق 101
مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة
مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة
منذ 14 دقيقة 1149
بالفيديو .. "رنة هاتف" تحرج "ميركل" أمام بوتين والأخير يُمازحها
بالفيديو .. "رنة هاتف" تحرج "ميركل" أمام بوتين والأخير يُمازحها
منذ 23 دقيقة 1292
سامي الجابر: حصدنا الثلاث نقاط بعزيمة رجال الهلال
سامي الجابر: حصدنا الثلاث نقاط بعزيمة رجال الهلال
منذ 45 دقيقة 1370
وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
منذ 48 دقيقة 1195
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج
منذ 50 دقيقة 1246
"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل
"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل
منذ 54 دقيقة 1377
بالفيديو.. الهلال يتغلب على التعاون بثنائية
بالفيديو.. الهلال يتغلب على التعاون بثنائية
منذ 55 دقيقة 1814
محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)
محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)
منذ ساعة 10000
بالفيديو .. قصة فشل وطموح قاد مواطنة لتصبح أول سعودية تعيّن مديرة في "فيسبوك"
بالفيديو .. قصة فشل وطموح قاد مواطنة لتصبح أول سعودية تعيّن مديرة في "فيسبوك"
منذ ساعة 1506