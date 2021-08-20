نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مدير مدرسة يروي قصة صادمة عن "طالب" سببت له الآلم

منذ ساعتين
2430
2
بالفيديو.. مدير مدرسة يروي قصة صادمة عن "طالب" سببت له الآلم

الرياض (صدى):
روى مدير مدرسة بالرياض قصة صادمة عن إحدى طلابه بالمدرسة والذي سببت له الآلم عندما علمها، مشيرًا إلى أهمية دور المدرسة والمعلم في رعاية الطلاب.

وقال "مدير المدرسة": "في أحد مدارس الرياض جاني أحد المعلمين قالي الطالب فلان نايم باستمرار خلال الحصص الدراسية قولتله يصحيه وأخد الطالب لغرفة الارشاد الطلابي والطالب كان يبكي ولا يتكلم ولا كلمة ورجعولي وقالولي إن الولد إما عنده صدمة نفسية قوية وإنه لا يثق بأحد".

وتابع القصة: "اتكلمت معاه وقولتله ايش بيك يا ولدي لاقيته فتح عيونه كأني ضغطت على جرح معين وقالي نعم يا أستاذي وقالي أنا وضعي في البيت خطير أطلع من المدرسة وافضل لحد 11 بليل أشحت في الشارع، حسيت بألم إن طالب عندي عنده مشكلة وما اكتشفت حالته إلا بعدين".

واستكمل عن دهشته من قصة الطالب: "كنت ما مصدق في البداية وقالي تعالى اليوم في الإشارة الفلانية وشوف أمي واخواتي واحنا جالسين في الشارع.. أشعر جسمي وفعلا كانوا متواجدين بالإشارة سألناه وين بيته قال بالمسجد عند الإمام الفلاني وعلى الفور تواصلنا مع الإمام واجتمعنا به في المدرسة وقولتله عندنا قضية إنسانية"، وفقًا لما جاء بقناة "المجد".

وأضاف: "سألنا على أبوه قالنا إنه مريض نفسي وأحد المشرفين في جمعية البر واجتمعنا مع المعلمين وجمعنا مبلغ مالي وروحت أنا وزوجتي وأختي وروحنا أحد المحلات وروحنا بيتهم ما تجود به النفس وفتحنا حساب بالبنك بعد تجميع المبلغ باسم الإسرة".

وعن شراء المنزل لهم قال: "أحد صاحبات السمو الملكي عرفت بقصة الأسرة واتصلت بنا وقولنا إن احنا ناويين نأجر لهم سنة أو سنتين وقالت بدي اشارككم ونشتري شيقة لهم واشترينا الشقة لهم وسجلناها باسم الزوجة".

 

الرياض
الطلاب
مدير مدرسة
المعلم
منزل

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7331
منذ ساعتين
جزاهم الله الخير قصة محزنه ولها اثر مؤلم
عبد العزيز
عبد العزيز عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
جزاهم الله خيرا
المعلمون والمعلمات لهم جهود كبيرة في رعاية الفقراء والأيتام.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والمملكة،،يبدو أن الوضوع فيه((N)).
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
غليس ولد رماح
مالهم خاتمه انقلبوا على بيتروس وقبله على حمدالله هذا خبزك ياالرفلاء كوليه 😂😂😂
ابو عمير
بعزيمه الحكم
ابو عمير
بعزيمه الحكم

أخر الأخبار

بالصور.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته خلال حفل زفافهما
بالصور.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته خلال حفل زفافهما
منذ 4 دقائق 100
مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة
مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة
منذ 14 دقيقة 1149
بالفيديو .. "رنة هاتف" تحرج "ميركل" أمام بوتين والأخير يُمازحها
بالفيديو .. "رنة هاتف" تحرج "ميركل" أمام بوتين والأخير يُمازحها
منذ 23 دقيقة 1292
سامي الجابر: حصدنا الثلاث نقاط بعزيمة رجال الهلال
سامي الجابر: حصدنا الثلاث نقاط بعزيمة رجال الهلال
منذ 45 دقيقة 1370
وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
منذ 48 دقيقة 1195
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج
منذ 50 دقيقة 1244
"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل
"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل
منذ 54 دقيقة 1377
بالفيديو.. الهلال يتغلب على التعاون بثنائية
بالفيديو.. الهلال يتغلب على التعاون بثنائية
منذ 55 دقيقة 1814
محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)
محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)
منذ ساعة 10000
بالفيديو .. قصة فشل وطموح قاد مواطنة لتصبح أول سعودية تعيّن مديرة في "فيسبوك"
بالفيديو .. قصة فشل وطموح قاد مواطنة لتصبح أول سعودية تعيّن مديرة في "فيسبوك"
منذ ساعة 1506