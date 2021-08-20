نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استشاري: وجود المتحورات يخفض المدة المتوقعة للمناعة

منذ 3 ساعات
1858
1
استشاري: وجود المتحورات يخفض المدة المتوقعة للمناعة

علي القحطاني (صدى):
تحدث استشاري أمراض معدية عن قلق البعض من عدد جرعات كورونا ومدى الحاجة إلى الجرعة الثالثة في ظل ظهور المتحورات الجديدة.

وقال "الاستشاري" أن اللقاحات بشكل عام لها مدة والمناعة الطبيعية بعد الإصابة لها مدة أما وجود المتحورات تنقص من المدة المتوقعة للمناعة وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "الذي يحصل الآن يحدث استجابة للجرعة الثانية ذلك أحد أثار التحورات ومنها أيضًا انخفاض فعالية المدة إلى مدى أقصر، وبعض الدول أنها ستبدأ إعطاء الجرعة الثالثة لجميع المحصنين ابتداء من 20 سبتمبر".

وتابع: "وتبدأ الدول في إعطاء الجرعة الثالثة بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الأولى وهذا يدل على الحاجة للجرعة الثالثة خاصة للمرضي ذوي المناعة الضعيفة ولا داعي للخوف من عدد الجرعات فالأهم هنا الوصول لمشارف الأمان".

 

كورونا
المناعة
اللقاح
أمراض معدية
المتحورات

التعليقات

يوسف العسيس
يوسف العسيس عدد التعليقات : 56
منذ 35 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والمملكة،،يبدو أن الوضوع فيه((N)).
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
غليس ولد رماح
مالهم خاتمه انقلبوا على بيتروس وقبله على حمدالله هذا خبزك ياالرفلاء كوليه 😂😂😂
ابو عمير
بعزيمه الحكم
ابو عمير
بعزيمه الحكم

أخر الأخبار

بالصور.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته خلال حفل زفافهما
بالصور.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته خلال حفل زفافهما
منذ 4 دقائق 100
مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة
مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة
منذ 14 دقيقة 1149
بالفيديو .. "رنة هاتف" تحرج "ميركل" أمام بوتين والأخير يُمازحها
بالفيديو .. "رنة هاتف" تحرج "ميركل" أمام بوتين والأخير يُمازحها
منذ 23 دقيقة 1292
سامي الجابر: حصدنا الثلاث نقاط بعزيمة رجال الهلال
سامي الجابر: حصدنا الثلاث نقاط بعزيمة رجال الهلال
منذ 45 دقيقة 1370
وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
منذ 48 دقيقة 1195
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج
منذ 50 دقيقة 1244
"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل
"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل
منذ 54 دقيقة 1377
بالفيديو.. الهلال يتغلب على التعاون بثنائية
بالفيديو.. الهلال يتغلب على التعاون بثنائية
منذ 55 دقيقة 1814
محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)
محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)
منذ ساعة 1494
بالفيديو .. قصة فشل وطموح قاد مواطنة لتصبح أول سعودية تعيّن مديرة في "فيسبوك"
بالفيديو .. قصة فشل وطموح قاد مواطنة لتصبح أول سعودية تعيّن مديرة في "فيسبوك"
منذ ساعة 1506