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كاتب اقتصادي : السوق السعودي مغرق بالعمالة الأجنبية ويجب تخفيضها

منذ 10 ساعات
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كاتب اقتصادي : السوق السعودي مغرق بالعمالة الأجنبية ويجب تخفيضها

عادل الحربي (صدى):
قال كاتب اقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، إن بطالة الأجانب بلغت 1.9% في الربع الأول من 2021، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء.

وأضاف أن ذلك يؤكد على أن هناك فائض في معروض العمالة الأجنبية، وأن السوق مغرق بالعمالة غير السعودية، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

ولفت إلى أن علاج البطالة لن يتم إلا بتطبيق قاعدة تخفيض العمالة الأجنبية بـ 1% ويوظف 3% من السعوديين و5% يوظف 15% من السعوديين وهكذا.

وأضاف أن الحلول الأخرى لا تنطبق على السوق السعودي، لأن العمالة الأجنبية ثلاثة أضعاف العمالة المحلية، ولا يوجد في البلدان الأخرى إلا في دول الخليج.

 

الدكتور فهد بن جمعة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
الهيئة العامة للإحصاء
لجنة الاقتصاد والطاقة
كاتب اقتصادي

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 200
منذ 48 دقيقة
المستفيدون هم من يعرقلون السعوديه وشبابنا الا من رحم الله فاشل بكل المقايس غير مبادر وليس له اراده لرفعة الوطن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك احرقهم ..
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : كيف * لمسلم * أن *يستنجد * بالأمريكان * الكفار * الصهاينة* ليريق * دماء *...
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...

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