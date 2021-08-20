كاتب اقتصادي : السوق السعودي مغرق بالعمالة الأجنبية ويجب تخفيضها

عادل الحربي (صدى):
قال كاتب اقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، إن بطالة الأجانب بلغت 1.9% في الربع الأول من 2021، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف أن ذلك يؤكد على أن هناك فائض في معروض العمالة الأجنبية، وأن السوق مغرق بالعمالة غير السعودية، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
ولفت إلى أن علاج البطالة لن يتم إلا بتطبيق قاعدة تخفيض العمالة الأجنبية بـ 1% ويوظف 3% من السعوديين و5% يوظف 15% من السعوديين وهكذا.
وأضاف أن الحلول الأخرى لا تنطبق على السوق السعودي، لأن العمالة الأجنبية ثلاثة أضعاف العمالة المحلية، ولا يوجد في البلدان الأخرى إلا في دول الخليج.