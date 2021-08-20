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ضاعت علومه مع الدكتوره
منذ 18 ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132533
منذ 15 ساعة
رايح في عينهااا ، وهي الله يعينهااا ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16438
منذ 13 ساعة
حركة فهلوية جبارة - كناية واضحة - ولا إرادية
في علم النفس لا يمكن الإخفاء ولا التظاهر بالعكس ولا التمثيل .. لرد الفعل الطبيعي
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14014
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسيكين،متدوده،وملخوم وخايف..
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أحدث التعليقات
كوووووك
كلما اشوف وجهك يجيني الاحباط والالم في قلبي كمواطن ماراح احصل على سكن مجاني في حياتي حسبنا الله فيك ونعم الوكيل صاحب الفكر والتفكير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مايشيل السلاح الا رجل حاذق ، ولا له موجب رفع السلاح في الأعراس والمناسبات...
زيد القحطاني
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل... ياويله من ربه
زيد القحطاني
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل... ياويله من ربه
ابو محمد 😎 ✍️
ليس هذا السبب الحقيقي لنفوق الكائنات البحريه ، يمكن عدد قليل وقليل جداً يكون سببه ماذكرتم ، ولكن ليس بهذه الأعداد الهائله وفي اماكن...
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