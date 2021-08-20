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بدور البراهيم : واحد قال لي بدفع لك مهر 266 مليون ريال
منذ 3 ساعات
1631
6
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التعليقات
**""'سهم'""**😊
عدد التعليقات : 5489
منذ ساعة
ههههههههههههه لية ؟
😆😆😆😆
جاسم
عدد التعليقات : 196
منذ 55 دقيقة
اكيد بالعمله البنغاليه تاكا هههههه
جاسم
عدد التعليقات : 196
منذ 54 دقيقة
ليه بنت بموت هههههههه
لللل
عدد التعليقات : 1
منذ 42 دقيقة
اللي قال لك كان سكران
مايدري وش يقول
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132505
منذ 26 دقيقة
ههههههههههههههههههههه تههههههاويل وتخاريف ..
زائر النهار
عدد التعليقات : 14
منذ 11 دقيقة
بدور البراهيم ما هي حقة زواج تطلقت بسرعة البرق .متخلفة عقليا وتعاني حالة نفسية ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
امر الله لاراد له ..
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
ابو محمد 😎 ✍️
ليه عليه ....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. يستهبل طشوه بسيارة الزباله ..
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