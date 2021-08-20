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"الصحة" توضح الاحترازات الواجب اتباعها في الفصول والحافلات المدرسية

منذ 8 ساعات
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"الصحة" توضح الاحترازات الواجب اتباعها في الفصول والحافلات المدرسية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية.

وأوصت بتحقيق التباعد الجسدي في الحافلات، وذلك بترك الصف الأول فارغ، والتـزام الطالب بالمقعـد ذاتـه طوال الرحلة، وعـدم تجاوز عدد الطـلاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الإستيعابية.

وشددت على التباعد بمسـافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر، وترك صف فـارغ مـن المقاعد بين كل صفين من الحافلة.

وأكدت على ضرورة إعادة ترتيب الفصول الدراسـية بما يضمن التبـاعد الجسدي بين الطـلاب بمسـافة لا تقل عن متر ونصف، ومراعاة ألا تكون الطاولات وجها لوجه، وتركـيب الحواجز على الطاولات إن أمكن، مع الاسـتفادة من غرف المعامل والمصادر فـي تحويلهـا إلى فصل دراسـي توزع عليها الطلبة.

 

الفصول
وزارة الصحة
الصحة
وزارة
الحافلة المدرسية

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 693
منذ ساعة
مافيه اي داعي للدراسه الحضوريه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان
جنوبي
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
جنوبي
ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
د محمد ماجد بخش
🐈‍⬛
جنوبي
ع س ع ماكنت تعرف النصرمشكلنك

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