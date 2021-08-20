بالصور.. "نيسان" تكشف عن مواصفات سياراتها الجديدة Z الرياضية

طوكيو (صدى):
كشفت شركة "نيسان" اليابانية عن سيارتها الجديدة "نيسان Z الرياضية" التي تم إعادة تصميمها بالكامل وفقًا للطرازات السابقة من سياراة "Z".
وتتسم السياراة الجديدة بغطاء محرك طويل وسقف ينحني لأسفل باتجاه الخلف، كما تحتوي من الداخل على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 إنشات.
كما تحتوي على ثلاثة عدادات كلاسيكية تؤشر لسرعة وضغط التوربو وقوة "الفولت" في النظام الكهربائي، وتحتوي السيارة على محرك V6 توربو بقوة 400 حصان مع 6400 دورة في الدقيقة.
وتم تصميم محرك السيارة من أجل تقديم أداء قوي يستجيب بسلاسة للسائق ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن بنسبة 15% في قدرة السيارة على التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة.