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بالصور.. "نيسان" تكشف عن مواصفات سياراتها الجديدة Z الرياضية

منذ ساعتين
1430
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بالصور.. "نيسان" تكشف عن مواصفات سياراتها الجديدة Z الرياضية

طوكيو (صدى):
كشفت شركة "نيسان" اليابانية عن سيارتها الجديدة "نيسان Z الرياضية" التي تم إعادة تصميمها بالكامل وفقًا للطرازات السابقة من سياراة "Z".

وتتسم السياراة الجديدة بغطاء محرك طويل وسقف ينحني لأسفل باتجاه الخلف، كما تحتوي من الداخل على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 إنشات.

كما تحتوي على ثلاثة عدادات كلاسيكية تؤشر لسرعة وضغط التوربو وقوة "الفولت" في النظام الكهربائي، وتحتوي السيارة على محرك V6 توربو بقوة 400 حصان مع 6400 دورة في الدقيقة.

وتم تصميم محرك السيارة من أجل تقديم أداء قوي يستجيب بسلاسة للسائق ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن بنسبة 15% في قدرة السيارة على التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة.

 

محرك السيارة
شركة نيسان
نيسان الرياضية
الطرازات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16409
منذ ساعة
اطلب الله منها ٤ إنه على كل شيء قدير سبحانه لا غني سواه
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 196
منذ 51 دقيقة
اللهم امين لكن اربع ليه يمكن لك والاولاد اذا كذا ما عليه
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 196
منذ 49 دقيقة
اللهم امين لكن اربع ليه يمكن لك والاولاد اذا كذا ما عليه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
امر الله لاراد له ..
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
ابو محمد 😎 ✍️
ليه عليه ....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. يستهبل طشوه بسيارة الزباله ..

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