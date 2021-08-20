بالفيديو .. لقطات وحوادث مأساوية وقعت في "شارع الموت" بالرياض

الرياض (صدى):
أطلق عدد من المواطنين على أحد شوارع مدينة الرياض في حي النسيم اسم بـ "شارع الموت".
وأوضح المواطنون أن هذا الاسم جاء بسبب وقوع عدد من حوادث الدهس واصطدام السيارات به، مؤكدين أن تلك الحوادث جاءت بسبب تجمهر المراهقين والشباب به والاعتماد عليه في ممارسة التفحيط، فضلا عن سير البعض بسرعة عالية.
وأكد المواطنون، خلال حديثهم بقناة "الإخبارية"، أن الشارع يحتاج لتأمين ومطبات لتهدئة السرعة، فيما ذكر أحد المواطنين أنه فقد نجله بعدما دهسته إحدى السيارات التي كان تسير بسرعة عالية في هذا الشارع.
وسرد شخص آخر حادث وقع في نفس الشارع حيث جاءت سيارة مسرعة وصدمت عامل بطريقة بشعة دفعته لنحو 20 متر، ودخل العامل في غيبوبة.