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بالفيديو .. لقطات وحوادث مأساوية وقعت في "شارع الموت" بالرياض

منذ ساعتين
12468
3
بالفيديو .. لقطات وحوادث مأساوية وقعت في "شارع الموت" بالرياض

الرياض (صدى):
أطلق عدد من المواطنين على أحد شوارع مدينة الرياض في حي النسيم اسم بـ "شارع الموت".

وأوضح المواطنون أن هذا الاسم جاء بسبب وقوع عدد من حوادث الدهس واصطدام السيارات به، مؤكدين أن تلك الحوادث جاءت بسبب تجمهر المراهقين والشباب به والاعتماد عليه في ممارسة التفحيط، فضلا عن سير البعض بسرعة عالية.

وأكد المواطنون، خلال حديثهم بقناة "الإخبارية"، أن الشارع يحتاج لتأمين ومطبات لتهدئة السرعة، فيما ذكر أحد المواطنين أنه فقد نجله بعدما دهسته إحدى السيارات التي كان تسير بسرعة عالية في هذا الشارع.

وسرد شخص آخر حادث وقع في نفس الشارع حيث جاءت سيارة مسرعة وصدمت عامل بطريقة بشعة دفعته لنحو 20 متر، ودخل العامل في غيبوبة.

سيارات
التفحيط
الرياض
دهس
مدينة الرياض

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16409
منذ ساعة
لم أكمل المقطع ولن أراه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132505
منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
زائر عدد التعليقات : 14
منذ 14 دقيقة
معظم هؤلاء الشباب من سكان حي النسيم والنظيم والجنادرية أبائهم من رجال الامن وأبنائهم لصوص ومفحطين ويبحثون عن المشاكل ويسرقون العمالة ومحطات البنزين وغيره، وأصبح السلاح متوفر لديهم بسبب أهمال الأباء والامهات لهم .
مراكز الشرطة في هذه الاحياء تعاني منهم وجرائم القتل أصبحت عاديه بسبب النعرة القبلية ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
امر الله لاراد له ..
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
ابو محمد 😎 ✍️
ليه عليه ....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. يستهبل طشوه بسيارة الزباله ..

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