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شاب يوثق نجاته من موت محقق
منذ 9 ساعات
1640
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14007
منذ 21 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والمملكة،،يبدو أن الوضوع فيه((N)).
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
غليس ولد رماح
مالهم خاتمه انقلبوا على بيتروس وقبله على حمدالله هذا خبزك ياالرفلاء كوليه 😂😂😂
ابو عمير
بعزيمه الحكم
ابو عمير
بعزيمه الحكم
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