بالفيديو .. الملحم: مدرب النصر لا يجيد اختيار التشكيلة وبيتروس يعبث بالنادي

طلال الغامدي (صدى):
انتقد الناقد والإعلامي الرياضي، عادل الملحم، أداء مدرب النصر، مانو مينيز، مؤكدا أن الأخير لا يجيد إختيار التشكيلة.
وأضاف أن المدرب لديه عناصر متميزة من اللاعبين لكنه لا يدري كيف يحسن توظيفهم داخل الملعب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج MBC في أسبوع المذاع على قناة MBC.
وأكد أن أداء فريق النصر وتشكيلة اللاعبين في المباراة التي أقيمت أمام ضمك كانت سيئة لكن الحظ لم يخدم فريق ضمك، وفاز النصر.
وانتقد أداء بعض اللاعبين مثل "بيتروس ماتيوس" مضيفا أن اللاعب يعبث في النصر، وأنه من الأفضل على المدرب أن يعتمد على لاعبين آخرين مثل علي الحسن.