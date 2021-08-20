شيلاء سبت تستعرض سيارة باهظة الثمن تلقتها هدية في عيد ميلادها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
استعرضت الفنانة البحرينية شيلاء سبت سيارة باهظة الثمن، تلقتها هدية بمناسبة عيد ميلادها الثاني والثلاثين مؤكدة أنّ السيارة ماركة "روز رايس
احتفلت النجمة البحرينية شيلاء سبت بعيد ميلادها الثاني والثلاثين بهدية مميّزة، إذ تلّقت سيارة فارهة أعلنت عنها في حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".
ونشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام وعلقت عليه قائلة: "شكرا روز رايس على أحلى هدية بيوم ميلادي.. شكرا على تعاملكم الراقي والجميل".
وفي وقت سابق، أطلقت سبت أخيراً عملها الغنائي الجديد الذي جمعها في ديو مع الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، بعد جدل واسع حول ارتباطهما بسبب نشرهما صورة تجمعهما من دون إيضاح سببها قبل نشر الكليب.