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شيلاء سبت تستعرض سيارة باهظة الثمن تلقتها هدية في عيد ميلادها

منذ 8 ساعات
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شيلاء سبت تستعرض سيارة باهظة الثمن تلقتها هدية في عيد ميلادها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
استعرضت الفنانة البحرينية شيلاء سبت سيارة باهظة الثمن، تلقتها هدية بمناسبة عيد ميلادها الثاني والثلاثين مؤكدة أنّ السيارة ماركة "روز رايس

احتفلت النجمة البحرينية شيلاء سبت بعيد ميلادها الثاني والثلاثين بهدية مميّزة، إذ تلّقت سيارة فارهة أعلنت عنها في حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

ونشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام وعلقت عليه قائلة: "شكرا روز رايس على أحلى هدية بيوم ميلادي.. شكرا على تعاملكم الراقي والجميل".

وفي وقت سابق، أطلقت سبت أخيراً عملها الغنائي الجديد الذي جمعها في ديو مع الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، بعد جدل واسع حول ارتباطهما بسبب نشرهما صورة تجمعهما من دون إيضاح سببها قبل نشر الكليب.

شيلاء سبت
هدية
سيارة فارهة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132505
منذ 7 ساعات
هذي احوال بعض البشر تهاااويل .. ترفع ( قفا ) وتطمّن المتن والرااس ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ 6 ساعات
قواعد وأحكام وأساس الهدية والعطية والهبة .. مهمة جدا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ 6 ساعات
تأمل هذا الحديث النبوي الشريف وخذ منه عبرة لك ولغيرك

 اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلًا علَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قالَ: هذا مَالُكُمْ وهذا هَدِيَّةٌ. فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَهَلَّا جَلَسْتَ في بَيْتِ أبِيكَ وأُمِّكَ، حتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ: أمَّا بَعْدُ، فإنِّي أسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنكُم علَى العَمَلِ ممَّا ولَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتي فيَقولُ: هذا مَالُكُمْ وهذا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أفلا جَلَسَ في بَيْتِ أبِيهِ وأُمِّهِ حتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، واللَّهِ لا يَأْخُذُ أحَدٌ مِنكُم شيئًا بغيرِ حَقِّهِ إلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أحَدًا مِنكُم لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا له رُغَاءٌ، أوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إبْطِهِ، يقولُ: اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ بَصْرَ عَيْنِي وسَمْعَ أُذُنِي.
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3828
منذ 3 ساعات
ياسلام سلم ربي لا يبلانا رولز مرة وحده ايش هو فيه الرفع قبل الدفع 😉
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7331
منذ ساعتين
هاؤلاء الأثرياء يظنون انهم مخلدين في الدنيا وهم وفي الحقيقة لا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ ساعتين
بعض اللصوص الأثرياء مالهم بلا حساب فهو من قوت الشعب لذلك يخبطون فيه

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والمملكة،،يبدو أن الوضوع فيه((N)).
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
غليس ولد رماح
مالهم خاتمه انقلبوا على بيتروس وقبله على حمدالله هذا خبزك ياالرفلاء كوليه 😂😂😂
ابو عمير
بعزيمه الحكم
ابو عمير
بعزيمه الحكم

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