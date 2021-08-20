نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حيل جديدة يتبعها الهاكرز لسرقة البيانات عبر جوجل كروم

منذ 4 ساعات
2165
1
حيل جديدة يتبعها الهاكرز لسرقة البيانات عبر جوجل كروم

وكالات (صدى):
يستخدم الهاكرز أسلوب احتيالي جديدا، يعتمدون فيه على استخدام متصفح جوجل كروم، كوسيط رئيسي لنشر البرامج الضارة على أجهزة كمبيوتر الضحايا .

وقد صمم متسللو الإنترنت أحدث حملة لخداع ملايين المستخدمين لمتصفح كروم من جوجل، من أجل تنزيل برنامج ضار يدعى Gozi، والذي ظهر لأول مرة في عام 2007، حيث يقوم المتسللون بإرسال مقاطع فيديو من موقع يوتيوب YouTube مرتبطة بتسلسل حروف وأرقام مزيفة بأسلوب اختبار captchas، لخداع المستخدمين من أجل تجاوز تحذيرات المتصفحات لتنزيل هذا النوع من فيروس حصان طروادة (المعروف أيضًا باسم Ursnif) المصرفي، بحسب صحيفة "express" البريطانية.

واكتشف الباحث الأمني المشهور باسم ​​MalwareHunterTeam، عنوان URL مشبوها يقوم بتنزيل ملف عند مشاهدته لمقطع فيديو مضمن على موقع يوتيوب YouTube، يتعلق بموضوع سجن النساء في ولاية نيو جيرسي، وعند النقر فوق زر تشغيل مقطع الفيديو المذكور، يقوم جوجل كروم بتنزيل ملف يسمى (console-play.exe)، ويقوم الموقع بعرض صورة وهمية لاختبار “reCaptcha” على الشاشة، وهو النظام الأحدث من نظام الاختبارات الشهير على الويب للتمييز بين الروبوتات الآلية التي تحاول الوصول إلى موقع ويب لتنفيذ هجمات ضارة أو من كون المستخدم إنسان.

و يرسل نظام الحماية المدمج بمتصفح جوجل كروم Google Chrome، تحذيرا تلقائيا من أن هذا الملف قد يكون ضارا ويطلب منك ما إذا كنت ترغب في الاستمرار أو تجاهل تحميل الملف، و يعرض المهاجمون صورة اختبار reCaptcha، تطالب المستخدم بالضغط على الأزرار B و S و Tab و A و F و Enter على لوحة المفاتيح الخاصة بهم، وبالنقر على زر Tab، سيؤدي إلى تحديد Keep على الشاشة لسؤال المستخدم عما إذا كان يريد تنزيل الملف، بينما يؤدي الضغط على زر Enter إلى تأكيد عملية التنزيل وهنا تكمن الخدعة.

ويتم بعد فترة قصيرة تشغيل مقطع الفيديو تلقائيا عبر جوجل كروم، والذي يعد كمصدر لإلهاء المستخدمين بأن هذه الخطوات طبيعية وأنهم نجحوا في اختبار reCaptcha، الذي سمح لهم بتشغيل الفيديو، بينما في الحقيقة بدأت عملية تثبيت برنامج Gozi الضار في خلفية الجهاز، وبمجرد تشغيل البرنامج الضار، تعمل برمجيات طروادة الخبيثة Gozi، على سرقة بيانات المستخدم الحساسة.

جوجل كروم
هاكرز
سرقة البيانات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16409
منذ ساعة
أسأل الله منها ثلاثا إنه الوهاب القادر على كل شيء

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
امر الله لاراد له ..
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
ابو محمد 😎 ✍️
ليه عليه ....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. يستهبل طشوه بسيارة الزباله ..

أخر الأخبار

استشاري: وجود المتحورات يخفض المدة المتوقعة للمناعة
استشاري: وجود المتحورات يخفض المدة المتوقعة للمناعة
منذ 4 دقائق 1078
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة
منذ 18 دقيقة 1133
بالفيديو.. أعمال إنشائية مستمرة لتوفير المياه النقية لسكان مدينة "حصوين" اليمنية
بالفيديو.. أعمال إنشائية مستمرة لتوفير المياه النقية لسكان مدينة "حصوين" اليمنية
منذ 26 دقيقة 1220
كريم بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد
كريم بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد
منذ 33 دقيقة 1198
كاتب اقتصادي : السوق السعودي مغرق بالعمالة الأجنبية ويجب تخفيضها
كاتب اقتصادي : السوق السعودي مغرق بالعمالة الأجنبية ويجب تخفيضها
منذ 37 دقيقة 1432
قائد الاتحاد: نهدف لإعادة كأس البطولة العربية للمملكة
قائد الاتحاد: نهدف لإعادة كأس البطولة العربية للمملكة
منذ ساعة 1264
ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدام حطب محلي لأغراض تجارية بالرياض
ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدام حطب محلي لأغراض تجارية بالرياض
منذ ساعة 1350
"الصحة" توضح الاحترازات الواجب اتباعها في الفصول والحافلات المدرسية
"الصحة" توضح الاحترازات الواجب اتباعها في الفصول والحافلات المدرسية
منذ ساعة 9371
أخ الشهيد "السبيعي" : أشكر قيادة المملكة على العدالة وتنفيذ حكم القصاص على الجاني (فيديو)
أخ الشهيد "السبيعي" : أشكر قيادة المملكة على العدالة وتنفيذ حكم القصاص على الجاني (فيديو)
منذ ساعة 10142
بالصور.. "نيسان" تكشف عن مواصفات سياراتها الجديدة Z الرياضية
بالصور.. "نيسان" تكشف عن مواصفات سياراتها الجديدة Z الرياضية
منذ ساعتين 1425