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حرم المرحوم خالد حسون في ذمة الله

منذ يوم
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حرم المرحوم خالد حسون في ذمة الله

عبدالله عكور (صدى):
(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)

انتقلت إلى رحمة الله حرم المغفور له بإذن الله خالد حسون والدة: محمد ومدثر وعبد المشرع وجودت حسون وأُم زوجات:

الشيخ عبداللطيف العومي رحمة الله عليه

والشيخ محمد شلاش

والمهندس أسامة محجوب

والمهندس سمير القرشي

والمهندس بندر بغدادي

والمهندس خالد جركس

والتي وافتها المنية ليلة الجمعة ١٢ محرم ١٤٤٣ هـ و(صدى) التى آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)

يتقبل العزاء للرجال والنساء في حي النهضة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

جوال ٠٥٠٥٦٨٦٠٧٥

جوال ٠٥٠٥٨٦٥٨٥٥

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 215
منذ 55 دقيقة
الله يرحمها

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ابو محمد 😎 ✍️
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