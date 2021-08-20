تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف تركي خالد سامي تطورات الحالة الصحية لوالده ، مبينا أن صحته تدهورت.
وأكد نجل خالد سامي إن والده أدخل إلى العناية المركزة مجددا، حيث قال أنه كان متعبا اليوم بشكل كبير، ما اضطر الأطباء لاتخاذ قرار بشأن حالته", وناشد الجمهور، الدعاء لوالده بتجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها..
وأضاف أن والده خالد سامي، لا يزال في غيبوبة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية صعبة للغاية
كان خالد سامي، قد تعرض لأزمة صحية منذ عدة أشهر بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير أن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة منذ قرابة 3 أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.