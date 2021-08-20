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تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي

منذ ساعة
1145
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تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف تركي خالد سامي تطورات الحالة الصحية لوالده ، مبينا أن صحته تدهورت.

وأكد نجل خالد سامي إن والده أدخل إلى العناية المركزة مجددا، حيث قال أنه كان متعبا اليوم بشكل كبير، ما اضطر الأطباء لاتخاذ قرار بشأن حالته", وناشد الجمهور، الدعاء لوالده بتجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها..

وأضاف أن والده خالد سامي، لا يزال في غيبوبة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية صعبة للغاية

كان خالد سامي، قد تعرض لأزمة صحية منذ عدة أشهر بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير أن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة منذ قرابة 3 أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

خالد سامي
العناية المركزة
تطورات الحال. الصحية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ ساعة
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 212
منذ 43 دقيقة
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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