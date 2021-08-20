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حارس أمن يتوعد حسين عبدالغني بتقديم شكوى ضده

منذ ساعتين
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حارس أمن يتوعد حسين عبدالغني بتقديم شكوى ضده

ماجد محمد (صدى):
اتهم أحد حراس الأمن بمدينة المجمعة الرياضية، المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني، بالاعتداء عليه، ويتوعده بتقديم شكوى ضده.

وأوضحت مصادر أن حارس الأمن اتهم عبدالغني كذلك بإجباره على ركوب الحافلة بعد الاعتداء عليه، قبل أن تتدخل الجهات المختصة، مضيفة أن هناك اتصالات قائمة بين إدارة النصر ومشرف الأمن بالمدينة الرياضية للاكتفاء باعتذار حسين عبدالغني وإنهاء الأمر.

كان نادي النصر قد تلقى الخسارة الأولى في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس الخميس، بعد سقوطه أمام مستضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

النصر
حسين عبدالغني
حارس أمن

التعليقات

شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 679
منذ ساعة
تكفى جرجرة من القسم الى النيابة ومرمطة عشان يعرف كيف يقدرالرجال وبعد المرمطة وقع التنازل وانت حر لانة شايف نفسة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16398
منذ ساعة
كذا يا حسين .. تبغى تأخذ أجر في الحارس عطه اعتذارك في ظرف بني مسنكر وتنتهي المسألة على خير
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2571
منذ 48 دقيقة
ما يستحي هذا الكهل على وجهة اسأل الله أن ينتقم منة ما سلم منة لا صغير ولا كبير أعوذ بالله من سوء الأخلاق فعلاً مرض الأخلاق أقوى من مرض الأجساد
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 325
منذ 5 دقائق
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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