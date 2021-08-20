حارس أمن يتوعد حسين عبدالغني بتقديم شكوى ضده

ماجد محمد (صدى):
اتهم أحد حراس الأمن بمدينة المجمعة الرياضية، المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني، بالاعتداء عليه، ويتوعده بتقديم شكوى ضده.
وأوضحت مصادر أن حارس الأمن اتهم عبدالغني كذلك بإجباره على ركوب الحافلة بعد الاعتداء عليه، قبل أن تتدخل الجهات المختصة، مضيفة أن هناك اتصالات قائمة بين إدارة النصر ومشرف الأمن بالمدينة الرياضية للاكتفاء باعتذار حسين عبدالغني وإنهاء الأمر.
كان نادي النصر قد تلقى الخسارة الأولى في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس الخميس، بعد سقوطه أمام مستضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.