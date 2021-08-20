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حادث مروع ينهي حياة 3 أشخاص في مكة

منذ ساعتين
2026
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حادث مروع ينهي حياة 3 أشخاص في مكة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث مروري على طريق الزلال الرابط بين الجموم وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

تفصيلا، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً يفيد بوجود حادث تصادم في الزلال الطريق المؤدي من الجموم إلى بحرة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.

وتبين وجود ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات؛ اثنتان متوسطتا الخطورة، والثالثة خطرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.

مكة
وفاة
الهلال الأحمر
حادث مروع

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16398
منذ ساعة
السرعة أم المصاعب
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 212
منذ 47 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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