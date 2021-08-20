حادث مروع ينهي حياة 3 أشخاص في مكة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث مروري على طريق الزلال الرابط بين الجموم وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
تفصيلا، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً يفيد بوجود حادث تصادم في الزلال الطريق المؤدي من الجموم إلى بحرة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.
وتبين وجود ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات؛ اثنتان متوسطتا الخطورة، والثالثة خطرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.