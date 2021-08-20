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بالفيديو.. مدرب إسعافات أولية يروي قصة طفل توفى بسبب حبة طماطم

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. مدرب إسعافات أولية يروي قصة طفل توفى بسبب حبة طماطم

علي القحطاني (صدى):
روى مدرب إسعافات أولية عن قصة طفل توفى وعمره 9 سنوات؛ بسبب ابتلاعه حبة طماطم.

وقال المدرب أن سبب وفاة الطفل هو ابتلاعه حبة طماطم ولم يتمكن شقيقه من إنقاذه، ولم يعرف كيف يتصرف، فقم باحتضان أخاه وألقاه على الأرض.

وتابع أن حالات الاختناق يمكن تجاوزها بخطوات بسيطة تشمل، التحلي بالهدوء وعدم التوتر، وأن يكون الشخص الساعد خلف المصاب.

وأشار إلى ضرورة التأكد من وضعية اليد، لتكون أعلى السرة ووضع اليد الثانية فوق الأولى، ويبدـ الضغط من أسفل إلى أعلى 5 أو 6 مرات، حتى يخرج الجسم الغريب من فم المصاب.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 37 دقيقة
إرشادات وتعليمات طيبه ..

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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