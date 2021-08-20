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المملكة تتقدم بشكوى في منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم أوروبية

منذ 20 ساعة
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المملكة تتقدم بشكوى في منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم أوروبية

الرياض (صدى):
قدمت المملكة شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات "أحادي الإيثيلين جلايكول" من المملكة.

وقالت المملكة في الشكوى إن رسوم الإغراق التي تم فرضها في 12 يونيو 2021 ولمدة ستة أشهر تتعارض مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة 1994.

وأضافت ان رسوم مكافحة الإغراق بلغت 11.1% على واردات "أحادي الإيثيلين جلايكول" من المملكة، وشملت جميع الشركات السعودية.

ومن ضمنها حسب البيا "ينساب" و"كيان"، والشرقية للبتروكيماويات "ﺷﺮق" وينبع السعودية للبتروكيماويات "ينبت"، والعربية للبتروكيماويات "بتروكيميا".

المملكة
التجارة العالمية
أحادي الإيثيلين جلايكول
رسوم أوروبية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132522
منذ 19 ساعة
نحن مستهدفون ولاشك ، لكن من اثار كل هاالزوبعه حولنااا ..... ؟؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16438
منذ 18 ساعة
اللهم جنبنا السوء ولا تحمل علينا الإصر، ولا تحمل علينا ذنوبًا وإثمًا، كما حملت ذلك على من قبلنا من الأمم، فتمسخنا قردةً وخنازير كما مسختهم
مو لازم
مو لازم عدد التعليقات : 28
منذ 58 دقيقة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا وسع حلم الله على خلقه .. .. اعوذ باالله من الخبث والخبائث ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. اي منظر اجمل من هذا المنظر ، وأي سكينة افضل من هذه السكينه ..؟؟ .. اللهم اجرنا وإياهم...
سردار
اشوا ماقالت اطلع مكوتي بتسوي حراج على لحمها
اللهو البرى
هههههههه.. ابو رياض مسكينة وصلت إلى قناعة ان محد يبيها.. فتعوض نفسها وعقدة النقص بمدح نفسها ومفاتنها.. اهم شي لاتورينا عورتها..
الراقي=-=
الظاهر ماعندك مراية تشوفي وجهك

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