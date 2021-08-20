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هروب أريانا سعيد أشهر مغنية أفغانية من قبضة طالبان

منذ 15 ساعة
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هروب أريانا سعيد أشهر مغنية أفغانية من قبضة طالبان

وكالات (صدى):
تمكنت المغنية الأفغانية، آريانا سعيد، التي تُلقب بنجمة البوب الأولى من الفرار من بلادها إلى تركيا، خوفا من طالبان.

وقالت نجمة البوب الأفغانية أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة، مشيرة على أنها وصلت على العاصمة القطرية الدوحة، وهي في طريقها إلى تركيا، ولاحقا أفادت بوصولها إلى هناك.

ووعدت المغنية متابعيها بأن تقص عليهم الكثير من الحكايات عن مغامرتها بعد أن تهدأ خواطرها وتعود على وضعها الطبيعي بعد الصدمة التي تلقتها.

وكتبت آريانا سعيد تقول: " لقد قلت في إحدى المقابلات التي أجريتها مؤخرا أنني سأكون آخر جندي يغادر الوطن. واللافت أن هذا هو بالضبط ما حصل".

يذكر أن آريانا سعيد، كانت من أنصار الجيش الأفغاني، وكانت قد تحدثت عم مساندتها للحكومة عدة مرات قبل استيلاء طالبان على السلطة في البلاد، وهي متزوجة من حسيب سيد، مدير اعمالها، وقد فر هو الآخر معها إلى إسطنبول.

طالبان
أشهر مغنية أفغانية
أريانا سعيد

التعليقات

Ali
Ali عدد التعليقات : 124
منذ 14 ساعة
خوفا من طالبان لانها تعرف جيدا ان مثلها وأمثالها غير مرحب بهم بل وليسوا من المقبولين في مجتمعات مسلمه تطبق أحكام الشرع على الخارجين عن تعاليم الشريعه الاسلاميه د
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1751
منذ 51 دقيقة
{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ}

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان
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الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
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ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
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ع س ع ماكنت تعرف النصرمشكلنك

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