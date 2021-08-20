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أبرز أسباب المشي أثناء النوم

منذ 5 ساعات
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أبرز أسباب المشي أثناء النوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحدث المشي أثناء النوم عادةً خلال الجزء الأول من الليل بعد ساعةٍ أو ساعتينِ من الاستغراق في النوم، يعتبر من اضطرابات النوم التي تشكل سلوكًا غريبًا لدى المصابين بها، ولا يدرك الشخص القيام بذلك نهائيًا حتى بعد الاستيقاظ.

ويظهر المصاب باضطراب المشي أثناء النوم بعيون مفتوحة مع نظرات فارغة من أي معنى، ولا يستجيب للمحيطين، كما يبدو حديثه غير متناسق، وتستمر نوبات المشي أثناء النوم من بضع ثوانٍ إلى نصف ساعة، وينتهي معظمها في أقل من 10 دقائق.وفي بعض الأحيان، يعود الشخص إلى الفراش، ثم ينام من تلقاء نفسه، وفي أحيان أخرى، يستيقظ عند ارتكاب مشكلة حقيقة وهو لا يزال خارج السرير بحسب موقع " Sleep foundation.org".

وتكون هناك عواقب صحية خطيرة للمشي أثناء النوم، فربما يتعثر الشخص أو يسقط على الأرض أو يصطدم بشيء أثناء المشي أو الجري، وربما يرتكب حادثة عند قيادة السيارة، فيهدد حياته وحياة الآخرين، ويرجع أسباب المشي أثناء النوم إلى عدة عوامل ومن بينها ما يلي:

التاريخ العائلي المرضي

يعاني 47% من الأطفال من المشي أثناء النوم في حال كان أحد الأهل والأقارب مصابًا بهذا الاضطراب.

الحرمان من النوم

ترتبط قلة النوم لفترة طويلة بارتفاع مخاطر التعرض للمشي أثناء النوم.

تناول بعض الأدوية

تدفع بعض الأدوية التي تحتوي على مهدئات إلى المشي أثناء النوم والتعرض لاضطرابات أخرى.

شرب الكحوليات

يمكن أن يؤدي شرب الكحول ليلاً إلى عدم الاستقرار في مراحل نوم وزيادة فرص المشي أثناء النوم.

إصابة الدماغ

في بعض الحالات، تؤدي أورام والتهابات الدماغ إلى الإصابة باضطراب المشي أثناء النوم.

الحمى

تبين أن الحمى تزيد من احتمالية المشي أثناء النوم، خاصة عند الأطفال.

انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)

يعتبر أحد اضطرابات النوم، يتم فيه انسداد مجرى الهواء، مما يسبب توقف التنفس أثناء النوم لفترة قصيرة، وربما ينتج عنه المشي أثناء النوم أيضًا.

متلازمة تململ الساق (RLS)

تعد نوع من اضطرابات النوم التي تسبب رغبة قوية في تحريك الأطراف، وخاصة الساقين، وربما تقود إلى المشي أثناء النوم.

الأدوية
المشي أثناء النوم
شرب الكحوليات

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82365
منذ 3 ساعات
الله يكفينا الشر. بس لايقوم يقتله احد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ ساعتين
المشي باالليل شي خطير ..

.. لابد ربط من يمشي باالليل رباط محكم حتى لايؤذي نفسه وغيره ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16398
منذ ساعة
واللي ينام وهو ماشي يا أبو محمد ما ينفع معه رباطه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 58 دقيقة
اللي ينام وهو ماشي يادكتور ، هذا اربط فيه ثقل 10 كيلوجرام مثلاً ، يشيله وهو ماشي ، فإذا نام وهو ماشي يطيح في مكانه ، لايؤذي نفسه ولايؤذي أحد ..

.. يكون له مثل مرساة السفينههههههه .. افضل حل ...
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 57 دقيقة
اللي ينام وهو ماشي يادكتور ، هذا اربط فيه ثقل 10 كيلوجرام مثلاً ، يشيله وهو ماشي ، فإذا نام وهو ماشي يطيح في مكانه ، لايؤذي نفسه ولايؤذي أحد ..

.. يكون له مثل مرساة السفينههههههه .. افضل حل ...

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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