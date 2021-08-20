دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب

القاهرة (صدى):
أثارت صورة نشرتها الفنانة والراقصة المصرية دينا وهي ترتدي الحجاب ضجة واسعة، وعلقت عليها بكلمة واحدة وهي "انتظروني"، مما زاد من الغموض حول المسألة.
وعلقت دينا قائلة" البعض توقع أن الصورة التي نشرتها بالحجاب تم التقاطها في أحد الأماكن العامة أثناء ممارستي حياتي الشخصية، وأنني قد ارتديت الحجاب فعلًا، ولكن في حقيقة الأمر أن تلك الملابس التي ارتديتها في الصورة هي لشخصية جديدة أجسدها خلال الفترة الحالية من خلال مسلسل بعنوان السيدة زينب، وليس لها أي علاقة بحياتي الشخصية على الإطلاق".
وأضافت:" لم أنزعج أبدا من الجدل الذي أثير حول الصورة؛ لأنه في النهاية يخدم العمل وسيجعل الجمهور ينتظر مشاهده عند عرضه على الشاشة، وأجسد من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عن نوعية الأدوار التي قدمتها من قبل في الدراما المصرية طوال مشواري الفني، وأراهن أنها ستكون مفاجأة بالنسبة لجمهوري، ولكنني لا أستطيع الخوض في تفاصيلها بالوقت الحالي".