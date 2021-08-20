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دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب

منذ ساعة
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دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب

القاهرة (صدى):
أثارت صورة نشرتها الفنانة والراقصة المصرية دينا وهي ترتدي الحجاب ضجة واسعة، وعلقت عليها بكلمة واحدة وهي "انتظروني"، مما زاد من الغموض حول المسألة.

وعلقت دينا قائلة" البعض توقع أن الصورة التي نشرتها بالحجاب تم التقاطها في أحد الأماكن العامة أثناء ممارستي حياتي الشخصية، وأنني قد ارتديت الحجاب فعلًا، ولكن في حقيقة الأمر أن تلك الملابس التي ارتديتها في الصورة هي لشخصية جديدة أجسدها خلال الفترة الحالية من خلال مسلسل بعنوان السيدة زينب، وليس لها أي علاقة بحياتي الشخصية على الإطلاق".

وأضافت:" لم أنزعج أبدا من الجدل الذي أثير حول الصورة؛ لأنه في النهاية يخدم العمل وسيجعل الجمهور ينتظر مشاهده عند عرضه على الشاشة، وأجسد من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عن نوعية الأدوار التي قدمتها من قبل في الدراما المصرية طوال مشواري الفني، وأراهن أنها ستكون مفاجأة بالنسبة لجمهوري، ولكنني لا أستطيع الخوض في تفاصيلها بالوقت الحالي".

الحجاب
دينا
مسلسل السيدة زينب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132473
منذ 13 دقيقة
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..

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أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

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