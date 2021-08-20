بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة

القاهرة (صدى):
شارك الفنان المصري رامي صبري جمهور جدة أمس الخميس أجمل أغانيه، حيث استقبل الجمهور الفنان بحماس شديد .
واستهل رامي صبري وصلته بتعبيره عن مدى حبه لجمهور جدة وشكر هيئة الترفيه والشركة المنظمة Benchmark ثم بدأ بأغنية "أنتِ بتهزّري" و"أنا بعترفلك"، وأثناء تأديته لأغنية "تعالي" طلب من الفرقة أن يقوموا بتهدئة العزف قليلا ليخبر الجمهور بأن الأغنية التالية هي "أنا بعترفلك" مما أثار حماس الجمهور بشكل كبير.
وقد جذب الفنان الشاب أحمد العادل في وصلة غنائية قدمها ضمن مبادرة دعم المواهب الصاعدة التي أطلقتها هيئة الترفيه الجمهور، حيث غنى بصوته الرخيم وموهبته في العزف على العود وغنى عددا من الأغاني لعدد من الفنانين مثل أغنية "عديم الشوق" لعبدالمجيد عبدالله وأغنية "ولهان" لراشد الماجد وغيرها.