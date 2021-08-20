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بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة

القاهرة (صدى):
شارك الفنان المصري رامي صبري جمهور جدة أمس الخميس أجمل أغانيه، حيث استقبل الجمهور الفنان بحماس شديد .

واستهل رامي صبري وصلته بتعبيره عن مدى حبه لجمهور جدة وشكر هيئة الترفيه والشركة المنظمة Benchmark ثم بدأ بأغنية "أنتِ بتهزّري" و"أنا بعترفلك"، وأثناء تأديته لأغنية "تعالي" طلب من الفرقة أن يقوموا بتهدئة العزف قليلا ليخبر الجمهور بأن الأغنية التالية هي "أنا بعترفلك" مما أثار حماس الجمهور بشكل كبير.

وقد جذب الفنان الشاب أحمد العادل في وصلة غنائية قدمها ⁧‫ضمن مبادرة دعم المواهب الصاعدة التي أطلقتها ⁧‫هيئة الترفيه ‬⁩الجمهور، حيث غنى بصوته الرخيم وموهبته في العزف على العود وغنى عددا من الأغاني لعدد من الفنانين مثل أغنية "عديم الشوق" لعبدالمجيد عبدالله وأغنية "ولهان" لراشد الماجد وغيرها.

جدة
رامي صبري
أحمد العادل

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8445
منذ ساعة
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 43 دقيقة
اللهم انها عليك يارب ياقوي ياعزيز ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 212
منذ 33 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله
اللهم ردنا إليك ردا جميلا

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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