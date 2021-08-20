ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً بعد 6 أيام من الهبوط، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 6% بفعل تطبيق إجراءات إغلاق جديدة في عدد من الدول ذات معدلات التطعيم المنخفض ضد فيروس "كورونا".
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 0.4% إلى 66.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة، كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.5% إلى 63.98 دولار للبرميل.
وقالت "إيه إن زد" إنه في ظل معدلات التطعيم المنخفضة نسبيًا في آسيا، فإن الوضع المتدهور ازداد مع تراجع حركة التنقل هناك، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى هبوط مستويات الطلب على النفط في الإقليم في النصف الثاني من العام الجاري.