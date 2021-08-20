نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض

منذ 6 ساعات
1826
1
ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً بعد 6 أيام من الهبوط، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 6% بفعل تطبيق إجراءات إغلاق جديدة في عدد من الدول ذات معدلات التطعيم المنخفض ضد فيروس "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 0.4% إلى 66.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة، كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.5% إلى 63.98 دولار للبرميل.

وقالت "إيه إن زد" إنه في ظل معدلات التطعيم المنخفضة نسبيًا في آسيا، فإن الوضع المتدهور ازداد مع تراجع حركة التنقل هناك، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى هبوط مستويات الطلب على النفط في الإقليم في النصف الثاني من العام الجاري.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 29 دقيقة
طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 11 دقيقة 1306
حيل جديدة يتبعها الهاكرز لسرقة البيانات عبر جوجل كروم
حيل جديدة يتبعها الهاكرز لسرقة البيانات عبر جوجل كروم
منذ 31 دقيقة 1499
فوائد تناول الأطعمة المخمرة منها "الزبادي"
فوائد تناول الأطعمة المخمرة منها "الزبادي"
منذ 42 دقيقة 1464
نصائح للتوفير في نفقات سيارتك
نصائح للتوفير في نفقات سيارتك
منذ ساعة 1608
شباب الأهلي يقدم عرضاً لمهاجم النصر "حمدالله"
شباب الأهلي يقدم عرضاً لمهاجم النصر "حمدالله"
منذ ساعة 1892
تغريم مؤسسة 44 ألف ريال لانتهاكها حقوق أصحاب الشيلات والأغاني
تغريم مؤسسة 44 ألف ريال لانتهاكها حقوق أصحاب الشيلات والأغاني
منذ ساعة 1626
علاج بالأجسام المضادة من "أسترازينيكا" يقي من كورونا
علاج بالأجسام المضادة من "أسترازينيكا" يقي من كورونا
منذ ساعة 1707
تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي
تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي
منذ ساعة 1135
بالفيديو.. مروحيات تبعد الأفغان الهاربين عن مسار الطائرة العسكرية في مطار ‎كابل
بالفيديو.. مروحيات تبعد الأفغان الهاربين عن مسار الطائرة العسكرية في مطار ‎كابل
منذ ساعة 1855
إحباط تهريب "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام
إحباط تهريب "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام
منذ ساعة 1806