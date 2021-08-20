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بالفيديو.. انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر وانتشال 4 ضحايا

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر وانتشال 4 ضحايا

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة البحيرة المصرية واقعة مؤسفة راح ضحيتها عدة أشخاص، حيث تعرض عقار مكون من 5 طوابق للانهيار ، ويقطن به 6 أسر .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من انتشال 4 جثث بينهم مسن من تحت أنقاض عقار دمنهور المنهار، بينما تواصل جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين آخرين.

ونجحت قوات الحماية المدينة في اللحظات الأولى من انتشال جثة وإنقاذ أحد الأشخاص، بعقار دمنهور المنهار، فيما يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا آخرين.

وقال محافظ البحيرة، أن أسباب انهيار العقار بناء طابق بدون ترخيص عام 2011، واحداث تعديلات حديثة داخل الطابق المخالف لشروط التراخيص، لافتًا أن العقار مقام على حوائط حمل وليس أعمدة خرسانية وليس صادر له قرار إزالة، وتم إنشائه خلال عام 2021.

مصر
عقار
انهيار

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8445
منذ 57 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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