بالفيديو.. انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر وانتشال 4 ضحايا

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة البحيرة المصرية واقعة مؤسفة راح ضحيتها عدة أشخاص، حيث تعرض عقار مكون من 5 طوابق للانهيار ، ويقطن به 6 أسر .
وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من انتشال 4 جثث بينهم مسن من تحت أنقاض عقار دمنهور المنهار، بينما تواصل جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين آخرين.
ونجحت قوات الحماية المدينة في اللحظات الأولى من انتشال جثة وإنقاذ أحد الأشخاص، بعقار دمنهور المنهار، فيما يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا آخرين.
وقال محافظ البحيرة، أن أسباب انهيار العقار بناء طابق بدون ترخيص عام 2011، واحداث تعديلات حديثة داخل الطابق المخالف لشروط التراخيص، لافتًا أن العقار مقام على حوائط حمل وليس أعمدة خرسانية وليس صادر له قرار إزالة، وتم إنشائه خلال عام 2021.