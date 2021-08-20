نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الشاي الأخضر يساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني

منذ ساعتين
1605
1
الشاي الأخضر يساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت خبيرة تغذية، عن مواد غذائية تساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني، حيث يسبب الخلل فيه العديد من المشاكل مثل حب الشباب وتساقط الشعر.

وذكرت خبيرة التغذية، شيخا شارما، أن الهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها الغدد الصم وتطلقها في مجرى الدم لتساعد في نمو وتطور الجسم، كما تساعد في وظائف التمثيل الغذائي ودورات النوم وغيرها.

وأشارت إلى أنه للطعام تأثير هائل على الصحة، ونصحت ببعض الأطعمة التي تساعد على التغلب على الخلل الهرموني، والمحافظة على التوازن الهرموني تحت السيطرة.

ويعمل تناول المكسرات مثل الجوز واللوز على زيادة هرمون الأديبونكتين في الجسم، وهو هرمون مسؤول عن التحكم في مستوى السكر في الدم والمحافظة على مستويات الهرمونات تحت السيطرة،

في حين يساعد الجوز الغني بأحماض أوميغا 3 وخصائصه المضادة للالتهابات على موازنة الهرمونات، كما تمكّن خصائص اليوروليثينات الموجودة في الجوز، والشبيهة بالهرمونات، من تقليل خطر الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالهرمونات.

كما يساعد تناول التوابل مثل الكركم وبذور الخردل الأسود ومسحوق الكركديه والأوريغانو الطازج على الحفاظ على التوازن الهرموني تحت السيطرة.

ويعمل الثيان الموجود بالشاي الأخضر على تقليل إفراز هرمون الإجهاد الكورتيزول، وتخفيض مستويات الأنسولين أثناء الصيام، وتساعد خصائصه المضادة للأكسدة في إدارة الإجهاد التأكسدي، كما يعمل على التحكم بالخلل الهرموني عند تناوله مع القليل من القرفة وبشكل منتظم.

ينصح خبراء التغذية بتناول الكيوي والأناناس المفيدين في الحفاظ على التوازن الهرموني، حيث تتكون هذه الفاكهة الاستوائية من إنزيمات البروميلين التي تعزز مستويات هرمون التستوستيرون .

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132473
منذ ساعتين
ممتااز ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

أخر الأخبار

السفارة في مانيلا للمواطنين: التزموا باحترازات كورونا المعلنة من قبل حكومة الفلبين
السفارة في مانيلا للمواطنين: التزموا باحترازات كورونا المعلنة من قبل حكومة الفلبين
منذ 17 دقيقة 1398
نقص فيتامين "د" عند المرأة يتسبب في تأخر الإنجاب
نقص فيتامين "د" عند المرأة يتسبب في تأخر الإنجاب
منذ 22 دقيقة 1382
أبرز أسباب المشي أثناء النوم
أبرز أسباب المشي أثناء النوم
منذ 27 دقيقة 1385
تراجع كفاءة لقاحي فايزر وأسترازينكا لـ 75% و61% بعد 3 أشهر من تلقيهما
تراجع كفاءة لقاحي فايزر وأسترازينكا لـ 75% و61% بعد 3 أشهر من تلقيهما
منذ 32 دقيقة 1514
بالفيديو.. أراء الشارع في إلزام المقبلين على الزواج بفحص المخدرات
بالفيديو.. أراء الشارع في إلزام المقبلين على الزواج بفحص المخدرات
منذ 37 دقيقة 1522
دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب
دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب
منذ ساعة 755
بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة
بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة
منذ ساعة 738
ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض
ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض
منذ ساعة 1607
خطورة التأخر في علاج خراج الفم عند الأطفال
خطورة التأخر في علاج خراج الفم عند الأطفال
منذ ساعة 1695
أسعار ومواصفات سيارة دودج تشارجر الجديدة
أسعار ومواصفات سيارة دودج تشارجر الجديدة
منذ ساعة 1583