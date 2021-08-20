الشاي الأخضر يساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت خبيرة تغذية، عن مواد غذائية تساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني، حيث يسبب الخلل فيه العديد من المشاكل مثل حب الشباب وتساقط الشعر.
وذكرت خبيرة التغذية، شيخا شارما، أن الهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها الغدد الصم وتطلقها في مجرى الدم لتساعد في نمو وتطور الجسم، كما تساعد في وظائف التمثيل الغذائي ودورات النوم وغيرها.
وأشارت إلى أنه للطعام تأثير هائل على الصحة، ونصحت ببعض الأطعمة التي تساعد على التغلب على الخلل الهرموني، والمحافظة على التوازن الهرموني تحت السيطرة.
ويعمل تناول المكسرات مثل الجوز واللوز على زيادة هرمون الأديبونكتين في الجسم، وهو هرمون مسؤول عن التحكم في مستوى السكر في الدم والمحافظة على مستويات الهرمونات تحت السيطرة،
في حين يساعد الجوز الغني بأحماض أوميغا 3 وخصائصه المضادة للالتهابات على موازنة الهرمونات، كما تمكّن خصائص اليوروليثينات الموجودة في الجوز، والشبيهة بالهرمونات، من تقليل خطر الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالهرمونات.
كما يساعد تناول التوابل مثل الكركم وبذور الخردل الأسود ومسحوق الكركديه والأوريغانو الطازج على الحفاظ على التوازن الهرموني تحت السيطرة.
ويعمل الثيان الموجود بالشاي الأخضر على تقليل إفراز هرمون الإجهاد الكورتيزول، وتخفيض مستويات الأنسولين أثناء الصيام، وتساعد خصائصه المضادة للأكسدة في إدارة الإجهاد التأكسدي، كما يعمل على التحكم بالخلل الهرموني عند تناوله مع القليل من القرفة وبشكل منتظم.
ينصح خبراء التغذية بتناول الكيوي والأناناس المفيدين في الحفاظ على التوازن الهرموني، حيث تتكون هذه الفاكهة الاستوائية من إنزيمات البروميلين التي تعزز مستويات هرمون التستوستيرون .