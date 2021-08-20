جدل حول "الصبارة الراقصة" دمية الأطفال الأعلى مبيعًا

أميرة خالد (صدى):
أثارت "الصبارة الراقصة" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نُشر لها عدد من الفيديوهات والصور وهي تتراقص بشكل مضحك، وتردد ما يقوله الأطفال، الأمر الذي يجعل هذه الدُمية الصديق الأقرب إلى الأطفال.
وتعد هي الأكثر مبيعا رغم أنها باهظة الثمن بسبب ما تحتويه من قدرات؛ حيث تقوم بعدد من الحركات المختلفة والمضحكة، كما تحتوي على عدد كبير من الأغاني التي تتناسب مع الأطفال والرُضع ممن لم يتجاوز الـ4 سنوات.
وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، وكذلك عدد من المشاهير نشروا عبر صفحاتهم فيديوهات للصبارة ، الأمر الذي جعل عدد كبير من الأشخاص بل الملايين للبحث عن أماكن بيع اللعبة رغبة منهم في شرائها.