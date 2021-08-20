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جدل حول "الصبارة الراقصة" دمية الأطفال الأعلى مبيعًا

منذ 3 ساعات
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جدل حول "الصبارة الراقصة" دمية الأطفال الأعلى مبيعًا

أميرة خالد (صدى):
أثارت "الصبارة الراقصة" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نُشر لها عدد من الفيديوهات والصور وهي تتراقص بشكل مضحك، وتردد ما يقوله الأطفال، الأمر الذي يجعل هذه الدُمية الصديق الأقرب إلى الأطفال.

وتعد هي الأكثر مبيعا رغم أنها باهظة الثمن بسبب ما تحتويه من قدرات؛ حيث تقوم بعدد من الحركات المختلفة والمضحكة، كما تحتوي على عدد كبير من الأغاني التي تتناسب مع الأطفال والرُضع ممن لم يتجاوز الـ4 سنوات.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، وكذلك عدد من المشاهير نشروا عبر صفحاتهم فيديوهات للصبارة ، الأمر الذي جعل عدد كبير من الأشخاص بل الملايين للبحث عن أماكن بيع اللعبة رغبة منهم في شرائها.

 

 

الأطفال
دمية
الصبارة الراقصة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132473
منذ ساعتين
ويش هاالتماثيل الجديده ....!!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132473
منذ ساعتين
هذه التماثيل امنعوا استيرادها ، وإلا ستخرب الاجيال القادمه ..

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أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

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