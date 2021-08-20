نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ 4 ساعات
1433
2
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المملكة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132473
منذ 3 ساعات
خير ان شاء الله ..
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7326
منذ 30 دقيقة
الجنوب ايهب دايم امطار وبراد عندهم اهبببب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

أخر الأخبار

السفارة في مانيلا للمواطنين: التزموا باحترازات كورونا المعلنة من قبل حكومة الفلبين
السفارة في مانيلا للمواطنين: التزموا باحترازات كورونا المعلنة من قبل حكومة الفلبين
منذ 17 دقيقة 1394
نقص فيتامين "د" عند المرأة يتسبب في تأخر الإنجاب
نقص فيتامين "د" عند المرأة يتسبب في تأخر الإنجاب
منذ 22 دقيقة 1382
أبرز أسباب المشي أثناء النوم
أبرز أسباب المشي أثناء النوم
منذ 27 دقيقة 1385
تراجع كفاءة لقاحي فايزر وأسترازينكا لـ 75% و61% بعد 3 أشهر من تلقيهما
تراجع كفاءة لقاحي فايزر وأسترازينكا لـ 75% و61% بعد 3 أشهر من تلقيهما
منذ 31 دقيقة 1514
بالفيديو.. أراء الشارع في إلزام المقبلين على الزواج بفحص المخدرات
بالفيديو.. أراء الشارع في إلزام المقبلين على الزواج بفحص المخدرات
منذ 37 دقيقة 1522
دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب
دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب
منذ ساعة 752
بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة
بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة
منذ ساعة 738
ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض
ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض
منذ ساعة 1607
خطورة التأخر في علاج خراج الفم عند الأطفال
خطورة التأخر في علاج خراج الفم عند الأطفال
منذ ساعة 1695
أسعار ومواصفات سيارة دودج تشارجر الجديدة
أسعار ومواصفات سيارة دودج تشارجر الجديدة
منذ ساعة 1583