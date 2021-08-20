جدل وسخرية بسبب ملابس أحد قادة طالبان (صورة)

كابول (صدى):
أثارت ملابس أحد قادة طالبان في أفغانستان الجدل، بعدما ظهر بملابس غريبة تكاد أن تكون من العصر الجاهلي مثلما قال البعض.
وانتشرت الصورة بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات الساخرة من شكله وطريقة ملابسه، كما تضمنت الصورة عرض لأبرز قطع الملابس التي يرتديها وسعر كل منها بالدولارات.
وظهر في الصورة عضو من طالبان وهو يرتدي فستان قصير باللون البرتقالي من بيت الأزياء العالمي "جوتشي" والذي يبلغ سعر الفستان 3,500 ألف دولار، كما ارتدى حذاء رياضي من asix shoes يبلغ سعره 90 دولار، وفيست سعره 930 دولار، ونضارة من ماركة ريبان سعرها 161 دولار.
ومن الجدير بالذكر، أنه سيطرت حركة طالبان على أفغانستان في الأيام الأخيرة، وشجعهم على ذلك انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، حتى العاصمة كابول.