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جدل وسخرية بسبب ملابس أحد قادة طالبان (صورة)

منذ 4 ساعات
12985
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جدل وسخرية بسبب ملابس أحد قادة طالبان (صورة)

كابول (صدى):
أثارت ملابس أحد قادة طالبان في أفغانستان الجدل، بعدما ظهر بملابس غريبة تكاد أن تكون من العصر الجاهلي مثلما قال البعض.

وانتشرت الصورة بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات الساخرة من شكله وطريقة ملابسه، كما تضمنت الصورة عرض لأبرز قطع الملابس التي يرتديها وسعر كل منها بالدولارات.

وظهر في الصورة عضو من طالبان وهو يرتدي فستان قصير باللون البرتقالي من بيت الأزياء العالمي "جوتشي" والذي يبلغ سعر الفستان 3,500 ألف دولار، كما ارتدى حذاء رياضي من asix shoes يبلغ سعره 90 دولار، وفيست سعره 930 دولار، ونضارة من ماركة ريبان سعرها 161 دولار.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيطرت حركة طالبان على أفغانستان في الأيام الأخيرة، وشجعهم على ذلك انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، حتى العاصمة كابول.

 

أفغانستان
ملابس
طالبان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132473
منذ 4 ساعات
هل هذولا اهل التقشف والزهد باالدنيا ام نصابين حراميه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132473
منذ 4 ساعات
يمكن عرض ازياء ويأخذ اجرته ..
كاسف الكاشغ
كاسف الكاشغ عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
الصاروخ الامريكي لك بالمرصاد
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 947
منذ 4 ساعات
المسلم يلبس ما يلبسه المجتمع ليكون منتميا لهم وقريبا منهم فلا للباس الشهرة ولا للتميز عن باقي الناس
صالح الرقيب
صالح الرقيب عدد التعليقات : 86
منذ 4 ساعات
السعودية حزينة لهزيمة اسيادها الامريكان في افغانستان
وفي نفس الوقت تخشى أن تلقى في اليمن ذات المصير الذي لقيته امريكا في افغانستان ودائما ما تقف التعوسية ضد حركات تحرر ونضال واستقلا الشعوب
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52546
منذ 3 ساعات
ههههههههههههه استعراض
شيخين١
شيخين١ عدد التعليقات : 678
منذ ساعتين
صالح الرقيب كل تبن وتلطم بحفاضة اختك
وافي
وافي عدد التعليقات : 885
منذ 40 دقيقة
بأذن الله الخلافة الاسلامية قادمة بحولة وقوتة

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أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

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