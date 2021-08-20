شاهد.. رقص محمد رمضان وبلقيس فتحي يثير الجدل

القاهرة (صدى):
أثار الفنان محمد رمضان، وبلقيس فتحي، الجدل بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يرقصان معاً على أنغام أغنية "ثابت" للفنان المصري.
وأظهر الفيديو، رقص بلقيس فتحي ومحمد رمضان، حيث اجتمع الثنائي في الساحل الشمالي بمصر وظهرا وهما يلتقطان الصور التذكارية مع معجبيهما.
وقال الجمهور بأنه يتوقع أن لقاء بلقيس فتحي ومحمد رمضان قد يكون بداية لمشروع فني يجمعهما وليس مجرد لقاء عابر للفنانة اليمنية مع الفنان المصري الذي يستعد لحفله في الساحل الشمالي خلال الساعات القادمة.
وكشف الفيديو، عن محمد رمضان وهو يعلم بلقيس فتحي العديد من الحركات الراقصة، وسط تفاعل من الفنانة اليمنية، التي أثارت الجدل بإطلالتها حيث اعتبرها عدد من متابعيها جريئة مقارنة بما تعودت على الظهور به، حيث كتب البعض في تعليقاتهم: "بلقيس بعد انفصالها صار في شي غريب فيها مو متعودين منها على هيك لبس، ما بعرف إيش جرالها".