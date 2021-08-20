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شاهد.. رقص محمد رمضان وبلقيس فتحي يثير الجدل

منذ 5 ساعات
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شاهد.. رقص محمد رمضان وبلقيس فتحي يثير الجدل

القاهرة (صدى):
أثار الفنان محمد رمضان، وبلقيس فتحي، الجدل بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يرقصان معاً على أنغام أغنية "ثابت" للفنان المصري.

وأظهر الفيديو، رقص بلقيس فتحي ومحمد رمضان، حيث اجتمع الثنائي في الساحل الشمالي بمصر وظهرا وهما يلتقطان الصور التذكارية مع معجبيهما.

وقال الجمهور بأنه يتوقع أن لقاء بلقيس فتحي ومحمد رمضان قد يكون بداية لمشروع فني يجمعهما وليس مجرد لقاء عابر للفنانة اليمنية مع الفنان المصري الذي يستعد لحفله في الساحل الشمالي خلال الساعات القادمة.

وكشف الفيديو، عن محمد رمضان وهو يعلم بلقيس فتحي العديد من الحركات الراقصة، وسط تفاعل من الفنانة اليمنية، التي أثارت الجدل بإطلالتها حيث اعتبرها عدد من متابعيها جريئة مقارنة بما تعودت على الظهور به، حيث كتب البعض في تعليقاتهم: "بلقيس بعد انفصالها صار في شي غريب فيها مو متعودين منها على هيك لبس، ما بعرف إيش جرالها".

 

مصر
ثابت
محمد رمضان
بلقيس فتحي
الساحل الشمالي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16384
منذ ساعتين
🏕🏜🏕🏜🏕🏜🏕🏜🏕🏜🏕🏜🏕🏜🏕🏜

المبادرة اليمنية المصرية لتعزيز العلاقات العربية
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 678
منذ ساعتين
عايدي اصل بلقيس بعد الطلاق من رجل غيور صارت تبحث عن الدغدغة دغدغني \امر امير من الامراء بحفر بير في الحراء فكم راء في ذالك يا بلقيس

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أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

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