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وليد الفراج : تخيل أن عليك التزامات 136 مليون ويفوز عليك فريق ما عليه التزامات
منذ 20 ساعة
1518
6
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التعليقات
الوفا طبعي
عدد التعليقات : 1923
منذ 11 ساعة
🥁🥁🥁🥁🥁 سوقهم انضرب مافيه زواجات بعض الناس 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
راي
عدد التعليقات : 1135
منذ ساعة
ارقص باوليد وغني طرب,,,من هزيمت ذاك هي لك طرب
راي
عدد التعليقات : 1135
منذ ساعة
ارقص باوليد وغني طرب,,,من هزيمت ذاك هي لك طرب
راي
عدد التعليقات : 1135
منذ ساعة
ارقص باوليد وغني طرب,,,من هزيمت ذاك هي لك طرب
راي
عدد التعليقات : 1135
منذ ساعة
كل ماانهزم ذاك الفريق,,,عيالك يا وليد مبروك انجحو
راي
عدد التعليقات : 1135
منذ ساعة
كل ماانهزم ذاك الفريق,,,عيالك يا وليد مبروك انجحو
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
امر الله لاراد له ..
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
نسمه
توهمت انني سمعت اذان العشاء فقمت الي الصلاة وبعد انتهيت نظرت الي الزمن في الساعه وجدت تبقي ٣ دقايق علي الأذان فهل تجوز صلاتي...
ابو محمد 😎 ✍️
ليه عليه ....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. يستهبل طشوه بسيارة الزباله ..
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