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الشاعر عبداللطيف آل الشيخ يحتفل بيوم ميلاده

منذ 7 ساعات
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الشاعر عبداللطيف آل الشيخ يحتفل بيوم ميلاده

الرياض (صدى):
احتفل الشاعر عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس بيوم ميلاده.

وكتب الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه على موقع تويتر: "‏اليوم يوافق ذكرى يوم ميلادي الرابع و الخمسون .. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأجعلها شاهدةً لنا لا علينا .. و ارزقنا حياة طيبة و حسن الختام" مختتمًا بهاشتاج "عشرين أغسطس" .

وولد الشاعر عبداللطيف آل الشيخ في 20 أغسطس 1967 - 15 جماد الأول 1387هـ، في مدينة الطائف، وله العديد من القصائد، وتغنى بشعره كبار الفنانين امثال الفنان طلال مداح ومحمد عبده، وقصيدته لو سألت القاع غناء الفنان رابح صقر وقصائد أخرى تغنى بها الفنان عبادي الجوهر والفنانة أصالة نصري، فيما أول من غنى له الفنان رابح صقر عام 1993.

 

شعر
عبداللطيف آل الشيخ
يوم ميلاد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16384
منذ ساعة
الحمد لله والشكر له

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أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

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