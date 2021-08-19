نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"التعليم" توضح توقيت الدراسة بالمرحلة الابتدائية والطلبة المسموح حضورها بالمدرس والجامعات

منذ يوم
13828
11
"التعليم" توضح توقيت الدراسة بالمرحلة الابتدائية والطلبة المسموح حضورها بالمدرس والجامعات

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن العام الدراسي المقبل للطلبة سيكون حضورياً في التعليم الجامعي والتدريب التقني، وذلك بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن ذلك سينطبق على طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم.

ولفت إلى أن الدراسة لطلاب المرحلة الابتدائية سيكون عن بعد عبر منصةمدرستي مع بداية العام الدراسي، في حين سيدرس طلاب رياض الأطفال بالدراسة عن بعد عبر منصة "روضتي" وسيستمر ذلك حتى 30 أكتوبر لحين عودتهم إلى مدراسهم.

ونوه بأن توقيت الدراسة في منصة "مدرستي" لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون من الساعة 3:30 عصرًا إلى 7 مساءً، لكي يتمكن بعض أفراد الأسرة من متابعة أبنائهم في هذا العمر الصغير.

 

التعليم عن بعد
التعليم
وزارة التعليم
كورونا
حمد آل الشيخ
مدرستي
روضتي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ يوم
الله يوفقك .. يا شيخ
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ يوم
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: بادروا بالأعمال سبعًا، هل تنتظرون إلا فقراً مُنسيًا، أو غنًى مُطغيًا، أو مرضاً مُفسدًا، أو هَرَماً مُفنِّدًا، أو موتاً مُجهِزًا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر؟.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ يوم
إلكترون الذرة هو ترميز فقط للدرجة الفراغية العددية الممثلة لدرجة الكتلة الكلية بوحدات مغناطيسية.. يعني ثقالة فراغية أكتشفت علميا من حهة د محمد ماجد بخش .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ يوم
إلكترون الذرة هو ترميز فقط للدرجة الفراغية العددية الممثلة لدرجة الكتلة الكلية بوحدات مغناطيسية.. يعني ثقالة فراغية أكتشفت علميا من جهة د محمد ماجد بخش .
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 183
منذ يوم
دلتا متحور ونحن نحول والصحة تتحور عن بعد لا نتحور 💉 التباعد.
ناسي
ناسي عدد التعليقات : 16
منذ يوم
ما الجديد ؟!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ 21 ساعة
اليوم توفي إثنين من قرابتي بمرض العصر : طاعون يوهان الصين : المسمى كورونا رحمهما الله تعالى ورحم أموات المسلمين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16416
منذ 21 ساعة
الجديد.. أن الكتلة الذرية تمثل جزء عددي من الكتلة المغناطيسية الكلية.. باختصار مفيد للعلم
سعيد
سعيد عدد التعليقات : 1
منذ 19 ساعة
أنت ياشيخ تمشي بالعكس
والله ماتعللم
ام الخير
ام الخير عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
وبنسبه إلى الطلاب اللي جت لهم كورونا كيف وضعهم
ام الخير
ام الخير عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
وبنسبه إلى الطلاب اللي جت لهم كوروناوتعافوا كيف وضعهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والمملكة،،يبدو أن الوضوع فيه((N)).
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
غليس ولد رماح
مالهم خاتمه انقلبوا على بيتروس وقبله على حمدالله هذا خبزك ياالرفلاء كوليه 😂😂😂
ابو عمير
بعزيمه الحكم
ابو عمير
بعزيمه الحكم

أخر الأخبار

بالصور.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته خلال حفل زفافهما
بالصور.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته خلال حفل زفافهما
منذ 3 دقائق 69
مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة
مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة
منذ 14 دقيقة 1143
بالفيديو .. "رنة هاتف" تحرج "ميركل" أمام بوتين والأخير يُمازحها
بالفيديو .. "رنة هاتف" تحرج "ميركل" أمام بوتين والأخير يُمازحها
منذ 23 دقيقة 1292
سامي الجابر: حصدنا الثلاث نقاط بعزيمة رجال الهلال
سامي الجابر: حصدنا الثلاث نقاط بعزيمة رجال الهلال
منذ 44 دقيقة 1368
وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
منذ 47 دقيقة 1195
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج
منذ 49 دقيقة 1244
"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل
"الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل
منذ 53 دقيقة 1377
بالفيديو.. الهلال يتغلب على التعاون بثنائية
بالفيديو.. الهلال يتغلب على التعاون بثنائية
منذ 54 دقيقة 1810
محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)
محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)
منذ ساعة 1490
بالفيديو .. قصة فشل وطموح قاد مواطنة لتصبح أول سعودية تعيّن مديرة في "فيسبوك"
بالفيديو .. قصة فشل وطموح قاد مواطنة لتصبح أول سعودية تعيّن مديرة في "فيسبوك"
منذ ساعة 1506