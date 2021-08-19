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استبعاد 3 حكام من قائمة مباريات دوري المحترفين

منذ يوم
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استبعاد 3 حكام من قائمة مباريات دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
استبعدت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم ثلاثة حكام ساحة دوليين من قائمة تكاليف الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت مصادر أن الحكام هم؛ تركي الخضير وشكري الحنفوش وفيصل البلوي، مشيرة إلى أن قرار استبعادهم من قبل اللجنة عن هذه الجولة جاء بناء على الأخطاء التي وقعوا فيها في الجولة الماضية، وفقًا لـ " الرياض ".

وأضافت أن لجنة الحكام كلفت الدولي ماجد الشمراني لقيادة مواجهة الفيصلي والنصر مساء اليوم الخميس في المجمعة.

وأشارت إلى أن لقاء التعاون بالهلال يحكمه محمد الهويش، في الوقت الذي عيّنت الحكم الدولي خالد الطريس لإدارة مواجهة الشباب بالاتفاق في الرياض، وفي الرس وعلى ملعبه يستضيف الحزم الأهلي وسيحكم المباراة محمد السماعيل.

وأسندت مباراة ضمك أمام الطائي للحكم خالد صلوي ومواجهة الباطن بأبها للحكم الدولي سلطان الحربي ولقاء الفتح بالفيحاء على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء للحكم عبدالله الحربي.

حكام
لجنة الحكام
دوري المحترفين
الخنفوش

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2572
منذ يوم
كلفو الشمراني لدفع الفقراوية حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1135
منذ يوم
ع. س. ع عدد التعليقات : 2563
منذ 11 دقيقة
كلفو الشمراني لدفع الفقراوية حسبنا الله ونعم الوكيل,,,,اقول موتو بغيضكم ايه المتعصبون نسيتو ابوزنده يوم يحلل لكم البطولات
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1135
منذ يوم
يا ع. س. ع انت واحدمنثلاثه اما الروقي او الذايدي او الجماز هم من احرقهم النصر خوفامنه وانت احدهم اومتخرج من مدرستهم للتعصب,
زائر النهار
زائر النهار عدد التعليقات : 14
منذ يوم
غريبه الحكم محمد الهويش لم يستبعد رغم الخطأ الكبير الذي وقع فيه أحتساب ضربة جزاء للشباب غير صحيحة ومشكوك فيها من الفار أنفسهم ..!!
هاهاها
هاهاها عدد التعليقات : 4
منذ يوم
الهويش هدية لاعطاء الهلال نقاط الفوز على التعاون ونتمنى من التعاون اعادة الخمسات في مرمى الطواقي عشان تحجب المباراة سنة كامله 😂 الطواقي المرضى النفسيين
وطني الحبيب
وطني الحبيب عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الشمرني نصراوي صميم
winner4ever
winner4ever عدد التعليقات : 94
منذ يوم
للأسف انهم دوليين !!!! وصمة عار في حق الحكم المحلي ،،،
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2572
منذ يوم
ابو يزيد أو ابو خرقة اتشرف اكون الذايدي أو الجمباز أو الروقي اما انت فأنت الصرامي ابو خرقة وخرقتك مثل خرقتة
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2572
منذ يوم
الهويش يا اللي كتبت عنة هو يد دلهوم والا عقلك حفاضة ما تفهم وهو من دفع النصر في أكثر من مباراة واقول لكم،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك لأنة طرب ههههههه
زائر
زائر عدد التعليقات : 14014
منذ 23 ساعة
وأضافت أن لجنة الحكام كلفت الدولي ماجد الشمراني لقيادة مواجهة الفيصلي والنصر،
ليتها ماكلفت ومات تكلفت،
بئس التكليف.
واضح كل شي
واضح كل شي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الشمراني سلب النقاط من النصر ولا وقفوه هذا دليل على اتفاق طابهينه مع بعض لكن حسبي الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

كوووووك
كلما اشوف وجهك يجيني الاحباط والالم في قلبي كمواطن ماراح احصل على سكن مجاني في حياتي حسبنا الله فيك ونعم الوكيل صاحب الفكر والتفكير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مايشيل السلاح الا رجل حاذق ، ولا له موجب رفع السلاح في الأعراس والمناسبات...
زيد القحطاني
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل... ياويله من ربه
زيد القحطاني
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل... ياويله من ربه
ابو محمد 😎 ✍️
ليس هذا السبب الحقيقي لنفوق الكائنات البحريه ، يمكن عدد قليل وقليل جداً يكون سببه ماذكرتم ، ولكن ليس بهذه الأعداد الهائله وفي اماكن...

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