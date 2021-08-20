نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. مستشار قانوني: التحرش بالسائحة الأجنبية في الرياض جريمة مُركبة

منذ يوم
18547
5
فيديو.. مستشار قانوني: التحرش بالسائحة الأجنبية في الرياض جريمة مُركبة

عادل الحربي (صدى):
المستشار القانوني عبدالخالق الخبتي، أن واقعة التحرش بالسائحة الأجنبية في الرياض، يعتبر جريمة مركبة.

وأوضح أن تلك الجريمة تضمنت عدة جنايات منها التحرش، وصدم متعمد، وهروب من محل الواقعة، مؤكدًا أنها أصبحت جريمة موجبة للتوقيف.

وقال: "نحن ننتظر فقط المحكمة الجزائية لنكون أمام إدانة قضائية"، مشيرًا إلى أن نظام التحرش في المملكة واضح وصارم.

وأضاف: "التطور التشريعي في المملكة، هو الأمر الوحيد المفرح في هذه الواقعة، ورأينا كيف تم القبض بشكل سريع".

وكان مصدر مسؤول بالنيابة العامة، قد أوضح أن مجموع عقوبات تلك الجرائم قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

يذكر أن الجهات الأمنية المختصة، قد أعلنت قبل أيام، أنه تم القبض على 6 مواطنين، إثر تعرّضهم لسائحة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.

القبض على 6 مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض

بالفيديو.. تجمع شبان حول مركبة "سائحة" بعد تعرضها لحادث تصادم بحي النظيم

الرياض
جريمة
التحرش
السائحة

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 2761
منذ يوم
لحمة
قرم
قرم عدد التعليقات : 384
منذ يوم
اي وحده فيهم اللحمه ؟
ابو العرب
ابو العرب عدد التعليقات : 19
منذ يوم
اتنمى وضع اشد العقوبة و التشهير الان ضيف لاتعدي عليه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8443
منذ 23 ساعة
او شي عاقبوها على لبسها للزي العسكري السعودي
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 39 دقيقة
سؤال لو لم تكون اجنبية بمعنى امريكا او دولة اوربييه .
هل سيكون نفس التفاعل ؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

أخر الأخبار

السفارة في مانيلا للمواطنين: التزموا باحترازات كورونا المعلنة من قبل حكومة الفلبين
السفارة في مانيلا للمواطنين: التزموا باحترازات كورونا المعلنة من قبل حكومة الفلبين
منذ 16 دقيقة 1392
نقص فيتامين "د" عند المرأة يتسبب في تأخر الإنجاب
نقص فيتامين "د" عند المرأة يتسبب في تأخر الإنجاب
منذ 22 دقيقة 1373
أبرز أسباب المشي أثناء النوم
أبرز أسباب المشي أثناء النوم
منذ 26 دقيقة 1385
تراجع كفاءة لقاحي فايزر وأسترازينكا لـ 75% و61% بعد 3 أشهر من تلقيهما
تراجع كفاءة لقاحي فايزر وأسترازينكا لـ 75% و61% بعد 3 أشهر من تلقيهما
منذ 31 دقيقة 1514
بالفيديو.. أراء الشارع في إلزام المقبلين على الزواج بفحص المخدرات
بالفيديو.. أراء الشارع في إلزام المقبلين على الزواج بفحص المخدرات
منذ 37 دقيقة 1513
دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب
دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب
منذ ساعة 752
بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة
بالفيديو.. الجمهور يستقبل رامي صبري بحفاوة في أحدث حفلاته بجدة
منذ ساعة 736
ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض
ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد 6 أيام من الانخفاض
منذ ساعة 1607
خطورة التأخر في علاج خراج الفم عند الأطفال
خطورة التأخر في علاج خراج الفم عند الأطفال
منذ ساعة 1695
أسعار ومواصفات سيارة دودج تشارجر الجديدة
أسعار ومواصفات سيارة دودج تشارجر الجديدة
منذ ساعة 1583