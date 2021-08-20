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يوسف خميس لحمدالله: "قبل النصر ما كان أحد يعرفك"

منذ يوم
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يوسف خميس لحمدالله: "قبل النصر ما كان أحد يعرفك"

طلال الغامدي (صدى):
وجه لاعب النصر السابق يوسف خميس، رسالة للاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، مؤكدًا أن فضل النادي عليه كبير.

وقال خميس: "حمدالله لاعب كبير ما في شك، لكن النصر له فضل عليك، وقبل النصر ما كان أحد يعرفك، ومن حق النادي عليك أن تخلص له طالما النادي ما قصر معك في أي شيء".

وكانت مفاجأة قد صدمت جماهير النصر، بشأن حمدالله، قبل مواجهة الفيصلي المقبلة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لن يشارك في المباراة، بسبب "ظرف خاص"، الأمر الذي أثار جدلا بين جماهير النصر في الساعات الماضية.

ويلتقي النصر والفيصلي، مساء الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين.

النصر
يوسف خميس
حمدالله

التعليقات

الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1923
منذ يوم
النصر اكبر من حمدالله او غيره
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2083
منذ يوم
ومن غير حمد الله النصر ماكان يعرف طريق المنصات
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2435
منذ يوم
زعيم آسيا -- معليش اخي -- نادي ابو خرقه عرف طريق المنصات قبل حمدالله بكل انواع الدفع الرباعي -- والتحكيم ودلهوم وحسين هادي -- وارجع للتاريخ العظيم من التسهيلات والمجاملات -- بالله فيه اكبر من الكفئه الماليه في خمس دقائق شملها تسجيل اللاعبين
الجنوبي
الجنوبي عدد التعليقات : 5
منذ يوم
الخرقه مغطياك والبطولات قبل حمدالله بدق خشوم والتحكيم معروف مع مين
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2572
منذ يوم
قبل الخرقة الحالمية لم نكن نعرف الفقر،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1135
منذ يوم
يا ع. س. ع.و.ابو وليد ,تتهمون التحكيم واقول لكم كل انا بمافيه ينضحولانكم اكلتو بطولات من التحكيم زمن نواف بن محمد وابو زنده وتحسبو غيكم مثلكم يا متعصبين,,
سلوم النصراوي
سلوم النصراوي عدد التعليقات : 21
منذ يوم
الهلال بدون تحكيم مثل السيارة بدون بنزين 😂😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 576
منذ ساعتين
أبويعقوب كلامه سليم عدوك العيب
ابو حسين
ابو حسين عدد التعليقات : 4
منذ 35 دقيقة
اقول يالفقراويه بلا النصر اكبر والا اصغر.. بكرة ترجونة يرجع ههههههه... قال ايش قال لم يشارك ضد الفيصلي لظرف ضحكتوني... ظرف وانتوا جالسين تهزؤون فية.. اقول ترجوة يرجع احسلكم وخلوا الهياط...
ابو حسين
ابو حسين عدد التعليقات : 4
منذ 34 دقيقة
اقول يالفقراويه بلا النصر اكبر والا اصغر.. بكرة ترجونة يرجع ههههههه... قال ايش قال لم يشارك ضد الفيصلي لظرف ضحكتوني... ظرف وانتوا جالسين تهزؤون فية.. اقول ترجوة يرجع احسلكم وخلوا الهياط...
جنوبي
جنوبي عدد التعليقات : 5
منذ 15 دقيقة
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
جنوبي
جنوبي عدد التعليقات : 5
منذ 14 دقيقة
ع س ع ماكنت تعرف النصرمشكلنك
جنوبي
جنوبي عدد التعليقات : 1
منذ 12 دقيقة
ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
جنوبي
جنوبي عدد التعليقات : 5
منذ 12 دقيقة
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان
جنوبي
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
جنوبي
ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
د محمد ماجد بخش
🐈‍⬛
جنوبي
ع س ع ماكنت تعرف النصرمشكلنك

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