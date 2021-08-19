نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استشاري: يجب على أولياء الأمور تهيئة الطالب نفسيا قبل بداية الدراسة "فيديو"

منذ 5 ساعات
1580
3
استشاري: يجب على أولياء الأمور تهيئة الطالب نفسيا قبل بداية الدراسة "فيديو"

الرياض (صدى):
وجه استشاري الطب النفسي مشعل العقيل، عدة نصائح لأولياء الأمور من أجل تهيئة الطالب للعودة الحضورية للمدارس.

وقال مشعل العقيل خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"أولياء الأمور هم شريك في تهيئة الطالب نفسيا قبل الدراسة من خلال تحسين جدول النوم وتعديله وزيارة المدرسة أو المرور من جانبها ومحاولة ملاحظة أعراض القلق".

واشار:" يجب رصد مكافأة للطالب في حال حضوره على مدار الأسبوع وإعطاء مصداقية لمشاعر أبنائنا الطلاب من خلال تفهم مشاعرهم عند القلق والاستماع لهم وإيصال فكرة أنهم معهم"، لافتا:" يجب استرجاع ذكريات المدرسة من خلال الصور وكتابة قصص".

الطب النفسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16371
منذ 3 ساعات
ما فيه مشكلة يكون الحضور اختياري لحين تطيب النفس
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16371
منذ ساعة
المشكلة تكمن في التنقيط بالقطارة ..

كل ما وددت عرض بعضا مما لدي تأخر عليكم بيانه ومن ذلك أن تتابع تمثيل كتل العناصر يتبع الفراغ المعبر عن الثقل حتى وإن كان الثقل أقل في فراغ أعلى مسمى عدديا بوحدة درجة التأثير المغناطيسي وهي وحدة العدد الذري المكتشف قبل ١٠٥ عاما
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16371
منذ 42 دقيقة
إحداثيات مغناطيسية متجددة لمواقع العناصر الكيميائية مع د محمد ماجد بخش حول العالم من سيدني حتى فانكوفر ومن طوكيو لغاية مينيسوتا

فلا تعجب .. أبدا من أحداث العالم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المفروض غير المفترض.. والموروث غير المتوارث إن كانت البحار تحتوي أحياءا كذلك الفضاء لكن كائنات الفضاء تحط على الأرض مما يعني أنها تطير وتهبط...
شيخين١
هاذاالكلام اصح والله ياالمعجب انك تتحط فوق الراس وينرفعلك القبعة والاخضاع احترام وتقديرواجلال الله يقويك على هلاشكال القذرة المنحطةاسافلة
د محمد ماجد بخش
إحداثيات مغناطيسية متجددة لمواقع العناصر الكيميائية مع د محمد ماجد بخش حول العالم من سيدني حتى فانكوفر ومن طوكيو لغاية مينيسوتا فلا تعجب .....
د محمد ماجد بخش
خذونا بالصوت.. لا ياعم الضغط في أمريكا على فكرة انسحاب أمريكا من واحة التفاح بعد قطفه .. ماذا كان وكيف تم ولصالح من ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
المشكلة تكمن في التنقيط بالقطارة .. كل ما وددت عرض بعضا مما لدي تأخر عليكم بيانه ومن ذلك أن تتابع تمثيل كتل العناصر يتبع...

أخر الأخبار

بالفيديو.. الهلال يعلن رحيل جيوفينكو
بالفيديو.. الهلال يعلن رحيل جيوفينكو
منذ 23 دقيقة 1225
مجموعة بن شيهون توفر وظائف شاغرة
مجموعة بن شيهون توفر وظائف شاغرة
منذ 56 دقيقة 1341
وزير الثقافة يظهر بجوار تمثال المتنبي في بغداد (صورة)
وزير الثقافة يظهر بجوار تمثال المتنبي في بغداد (صورة)
منذ ساعة 1491
72 وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
72 وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
منذ ساعة 1382
الشاعر عبداللطيف آل الشيخ يحتفل بيوم ميلاده
الشاعر عبداللطيف آل الشيخ يحتفل بيوم ميلاده
منذ ساعتين 1417
‏"التجارة" تحذر من مواقع وهمية تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور
‏"التجارة" تحذر من مواقع وهمية تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور
منذ ساعتين 1301
خالد النمر يكشف أسباب تورم القدمين الطبيعية أثناء الحمل
خالد النمر يكشف أسباب تورم القدمين الطبيعية أثناء الحمل
منذ 3 ساعات 1396
النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
منذ 3 ساعات 11246
رئيس النصر: سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـ VAR الغريبة
رئيس النصر: سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـ VAR الغريبة
منذ 3 ساعات 1704
"شؤون الحرمين": توزيع قرابة ٣٠٠ ألف عبوة زمزم و ٣١ ألف وجبة صائم في يوم عاشوراء
"شؤون الحرمين": توزيع قرابة ٣٠٠ ألف عبوة زمزم و ٣١ ألف وجبة صائم في يوم عاشوراء
منذ 3 ساعات 1411