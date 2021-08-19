بالفيديو .. مذيع أمريكي يجلد "إلهان عمر": أنقذناكي من مخيم لاجئين وهذا خطأنا

واشنطن (صدى):
وجه مذيع قناة FOX News الأمريكية انتقادات لاذعة إلى الصومالية اليسارية "إلهان عمر" عضوة مجلس النواب الأمريكي بعدما سخرت من الأمريكان.
وكانت "إلهان" قد سخرت في تصريحات تلفزيونية من الأمريكان، مؤكدة أن التيار المحافظ يكره التعامل مع الأطراف الآخرين أمثالها لأنهم يخشون أن يسرقوا الأضواء منهم.
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ورد المذيع على هذه التصريحات بأن "إلهان عمر" تكره الشعب الأمريكي برغم أن قادته انقذوها منذ صغرها من مخيم لاجئين في كينيا، مضيفا أنها وجودها في أمريكا أكبر خطأ وأن بلاده لا تحسن إعادة توطين اللاجئين.