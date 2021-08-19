نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. مذيع أمريكي يجلد "إلهان عمر": أنقذناكي من مخيم لاجئين وهذا خطأنا

منذ يوم
3766
1
بالفيديو .. مذيع أمريكي يجلد "إلهان عمر": أنقذناكي من مخيم لاجئين وهذا خطأنا

واشنطن (صدى):
وجه مذيع قناة FOX News الأمريكية انتقادات لاذعة إلى الصومالية اليسارية "إلهان عمر" عضوة مجلس النواب الأمريكي بعدما سخرت من الأمريكان.

وكانت "إلهان" قد سخرت في تصريحات تلفزيونية من الأمريكان، مؤكدة أن التيار المحافظ يكره التعامل مع الأطراف الآخرين أمثالها لأنهم يخشون أن يسرقوا الأضواء منهم.

.

ورد المذيع على هذه التصريحات بأن "إلهان عمر" تكره الشعب الأمريكي برغم أن قادته انقذوها منذ صغرها من مخيم لاجئين في كينيا، مضيفا أنها وجودها في أمريكا أكبر خطأ وأن بلاده لا تحسن إعادة توطين اللاجئين.

أمريكا
كينيا
"إلهان عمر"
FOX News

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132546
منذ 56 دقيقة
ارجعوها لمخيمات الشوك في كينيا واوغندااا ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
عبدالهادي
اللة يبارك لة فية,, مطلوب اللي يقدر يشتري يعمل مثلة لان هذا يحرك الإقتصاد. افضل من غني ويركب في الطائرة درجة اقتصادية يزاحم الفقراء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سلط الله عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يستاهلون الضيافه دامهم نذلا

أخر الأخبار

"الداخلية" تضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
"الداخلية" تضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
منذ 32 دقيقة 1646
بالفيديو.. عبدالله الخضيري: موعد دخول "نجم سهيل" 23 أغسطس
بالفيديو.. عبدالله الخضيري: موعد دخول "نجم سهيل" 23 أغسطس
منذ 38 دقيقة 1734
مقاتلو "طالبان" يظهرون بملابس "الكوماندوز" الأمريكية
مقاتلو "طالبان" يظهرون بملابس "الكوماندوز" الأمريكية
منذ 42 دقيقة 1747
أحلام تبحث عن شاب تعرض للتنمر من أصدقاءه
أحلام تبحث عن شاب تعرض للتنمر من أصدقاءه
منذ 47 دقيقة 936
علامات تكشف الإصابة بقرحة المعدة
علامات تكشف الإصابة بقرحة المعدة
منذ 52 دقيقة 1645
النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة
النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة
منذ ساعة 2731
اغرب قيادة من سيدة على طريق سريع
اغرب قيادة من سيدة على طريق سريع
منذ ساعة 645
ليته يفك الناس شره
ليته يفك الناس شره
منذ ساعة 727
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع بعد فقدان السيطرة
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع بعد فقدان السيطرة
منذ ساعة 688
واتساب تتيح تغييرات جديدة لتحسين خدمة التراسل
واتساب تتيح تغييرات جديدة لتحسين خدمة التراسل
منذ ساعة 1736