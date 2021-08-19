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سفارة المملكة بأمريكا تتفاعل مع فلوقر كويتي ناشد بإنقاذه من رجال أمن وممرضين يلاحقونه

منذ 14 ساعة
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سفارة المملكة بأمريكا تتفاعل مع فلوقر كويتي ناشد بإنقاذه من رجال أمن وممرضين يلاحقونه

واشنطن (صدى):
تفاعلت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية مع استغاثة شاب كويتي طلب حمايته من رجال أمن وممرضين يلاحقونه.

وكشف "سليمان العتيبي" أنه صانع محتوى وطالب مبتعث في ألباما، مضيفا أنه ذهب لمستشفى أسمها DCH في الباما، وتعاملوا معه كشخص إنتحاري، ثم قاموا بحقنه بإبرة سببت لي شلل كامل وضيق في التنفس لمدة ست ساعات.

وتابع :" اضطريت أني أهرب ركض في اليوم اللي بعده، والممرضين والأمن يلاحقوني، أتمنى أجد المساعدة لحمايتي، وعرفت بعدها أن أسم الأبرة Thorazine.

وأضاف الفلوقر الكويتي:" الأبرة تستخدم في سجون أمريكا تسبب الشلل في الجسم. لكن ليه تم أستخدامها علي؟ شنو هي بالضبط؟ إذا في دكتور ممكن يعرفني إذا لها أعراض مستمرة".

وأكد أن سفارة المملكة السعودية في أمريكا تواصلت معه، مقدما الشكر لها على تفاعلها معه.

السعودية
أمريكا
المملكة
سفارة
سفارة المملكة السعودية في أمريكا
بلوقر كويتي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16384
منذ 10 ساعات
وش السالفة عدل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132473
منذ 9 ساعات
تطيحون بأحضان الأمريكان وهم من الصقوا بكم اسم الإرهاب ووسموكم به ، ليكون عليكم حجه ، وعليه اتحملوا مايصيبكم وأنتم بأحضانهم .. كاالفراش يرمي نفسه باالنار بحثاً عن النور والهومبرقر والرفاهيه ...
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16384
منذ 9 ساعات
أما الهمبرجر-فالكفتة الحجازية بالملح والفلفل الأسود وقليل من البصل المطبوخ مع الكفتة بالتزامن في فرن أو في صاج مغطى-أطيب منه.. ولمن مافيه تسويق عدل
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7326
منذ 16 دقيقة
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا

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أحدث التعليقات

واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي

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