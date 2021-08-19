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فرح مواطنة بعد الطلاق من زوجها
منذ 11 ساعة
3122
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التعليقات
هدية سعيد
عدد التعليقات : 33
منذ 8 ساعات
عاشوو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 82353
منذ 5 ساعات
الحمد لله والشكر
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132456
منذ 5 ساعات
ايهيييييه ..
.. قولة القايل // الراس يلعي والجوف يغلي ..
محمد
عدد التعليقات : 9
منذ 3 ساعات
المفروض هالأشكال تحاسب ويدفعونها غرامه على تلك الأفعال لأن ها الشيء يعتبر تحريض وتشجيع وتخبيب نساء المسلمين على الطلاق إن أبغض الحلال عند الله الطلاق
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16371
منذ ساعة
حالة نشوة وتعبير انتصار الشيطان عليها .. يمكنه طويّع وما يحب الشكشكة
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د محمد ماجد بخش
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شيخين١
هاذاالكلام اصح والله ياالمعجب انك تتحط فوق الراس وينرفعلك القبعة والاخضاع احترام وتقديرواجلال الله يقويك على هلاشكال القذرة المنحطةاسافلة
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