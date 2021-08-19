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حسن الصبحان لشاب : ازعجتنا بوفاة امك وخالتك
منذ 16 ساعة
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16384
منذ 9 ساعات
معه حق والله بعض الناس ما عندها هذيك السالفة .. أنا اتضامن مع ملك التوقعات كشخص يمر بظرف حاد وعظم الله أجره وأحسن الله عزائه وبارك الله فيه .. وجعله من شباب أهل الجنة وايانا وإياكم أجمعين
شيخين1
عدد التعليقات : 678
منذ ساعتين
والله انت الي ما تبطل نمك يا نمااااك
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أحدث التعليقات
واحد منصف
من يطالب هذا التحليل مثل من يطالب بفحص العذرية لان عدم وجود العذرية اعظم سبب للجرائم هل كله تنطع والاصل السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الفار يبقى فار عفن نجس سواءاً حي او ميت ..
4lovex2
معظم الي راحوا لأمريكا راحوا لعبوا وطشوا الي بروسهم ورجعوا
د محمد ماجد بخش
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
4lovex2
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ذولا الشيعه يحتاجون تثقف ديني شوي عن معنى الإسلام الحقيقي
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