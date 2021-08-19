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سيدة وموقف محرج بسبب الجوال
منذ ساعة
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9908
منذ 14 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه
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