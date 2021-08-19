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منحوس على الاخير

منذ ساعة
493
1

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9908
منذ 24 دقيقة
هذا القراده قاعدة له في هذا الوقت ****

بعض الأحيان تصير معاي *** تحس أنه في أحد داعي عليك * هههههههههههههههه

أستغفر الله وأتوب إليه ***

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أحدث التعليقات

4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه

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