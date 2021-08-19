حبس موظف فاجأ زميلته بـ "حضن" من الخلف

دبي (صدى):
فوجئت موظفة في إحدى المؤسسات بدبي بزميلها، وهو يحضنها من الخلف، حيث وضع يديه على ذراعيها، ورأسه على كتفها، مبررا ذلك بممازحتها.د
وتمكنت شرطة دبي القبض على الموظف الأفريقي، بعد بلاغ زميلته، وتمت إحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهمة هتك العرض بالإكراه.
وقالت الموظفة في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنها في يوم الواقعة لاحظت أن زميلها (المتهم)، البالغ 40 عاما، يتصرف بطريقة غريبة، ثم فاجأها بأن جاء من الخلف وضمها إليه، فانزعجت منه وأبعدته ونهرته أمام حارس الأمن، الذي شهد الواقعة.
وأوضح الموظف المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه قام بوضع يديه على كتف زميلته المجني عليها ممازحاً إياها دون رضاها، لكنه عاد وتراجع عن أقواله أمام المحكمة وأنكر فعلته، إلا أن لها السلطة المطلقة في الأخذ باعترافه في أي مرحلة من مراحل التحقيقات.
واستقرت عقيدة المحكمة على أن المتهم، البالغ من العمر 40 عاماً، هتك عرض المجني عليها بالإكراه، لكنها قررت نظراً لملابسات الدعوى أخذه بقسط من الرأفة ونزلت بالعقوبة إلى الحبس ثلاثة أشهر وإبعاده بعد قضائه فترة العقوبة.