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حبس موظف فاجأ زميلته بـ "حضن" من الخلف

منذ ساعة
2092
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حبس موظف فاجأ زميلته بـ "حضن" من الخلف

دبي (صدى):
فوجئت موظفة في إحدى المؤسسات بدبي بزميلها، وهو يحضنها من الخلف، حيث وضع يديه على ذراعيها، ورأسه على كتفها، مبررا ذلك بممازحتها.د

وتمكنت شرطة دبي القبض على الموظف الأفريقي، بعد بلاغ زميلته، وتمت إحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهمة هتك العرض بالإكراه.

وقالت الموظفة في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنها في يوم الواقعة لاحظت أن زميلها (المتهم)، البالغ 40 عاما، يتصرف بطريقة غريبة، ثم فاجأها بأن جاء من الخلف وضمها إليه، فانزعجت منه وأبعدته ونهرته أمام حارس الأمن، الذي شهد الواقعة.

وأوضح الموظف المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه قام بوضع يديه على كتف زميلته المجني عليها ممازحاً إياها دون رضاها، لكنه عاد وتراجع عن أقواله أمام المحكمة وأنكر فعلته، إلا أن لها السلطة المطلقة في الأخذ باعترافه في أي مرحلة من مراحل التحقيقات.

واستقرت عقيدة المحكمة على أن المتهم، البالغ من العمر 40 عاماً، هتك عرض المجني عليها بالإكراه، لكنها قررت نظراً لملابسات الدعوى أخذه بقسط من الرأفة ونزلت بالعقوبة إلى الحبس ثلاثة أشهر وإبعاده بعد قضائه فترة العقوبة.

دبي
فتاة
تحرش
حضن
الخلف

التعليقات

انا انا
انا انا عدد التعليقات : 29
منذ 59 دقيقة
بعض الحريم تحاول ابراز مفاتنها امام والرجال وبعدين اذا جاهاشيء تروح تشتكي..لو كانت متسترة مااتوقع يحصل لها شيء

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أحدث التعليقات

4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه

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