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استبعاد 3 حكام من قائمة مباريات دوري المحترفين

منذ ساعتين
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استبعاد 3 حكام من قائمة مباريات دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
استبعدت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم ثلاثة حكام ساحة دوليين من قائمة تكاليف الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت مصادر أن الحكام هم؛ تركي الخضير وشكري الحنفوش وفيصل البلوي، مشيرة إلى أن قرار استبعادهم من قبل اللجنة عن هذه الجولة جاء بناء على الأخطاء التي وقعوا فيها في الجولة الماضية، وفقًا لـ " الرياض ".

وأضافت أن لجنة الحكام كلفت الدولي ماجد الشمراني لقيادة مواجهة الفيصلي والنصر مساء اليوم الخميس في المجمعة.

وأشارت إلى أن لقاء التعاون بالهلال يحكمه محمد الهويش، في الوقت الذي عيّنت الحكم الدولي خالد الطريس لإدارة مواجهة الشباب بالاتفاق في الرياض، وفي الرس وعلى ملعبه يستضيف الحزم الأهلي وسيحكم المباراة محمد السماعيل.

وأسندت مباراة ضمك أمام الطائي للحكم خالد صلوي ومواجهة الباطن بأبها للحكم الدولي سلطان الحربي ولقاء الفتح بالفيحاء على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء للحكم عبدالله الحربي.

حكام
لجنة الحكام
دوري المحترفين
الخنفوش

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2563
منذ ساعة
كلفو الشمراني لدفع الفقراوية حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1130
منذ ساعة
ع. س. ع عدد التعليقات : 2563
منذ 11 دقيقة
كلفو الشمراني لدفع الفقراوية حسبنا الله ونعم الوكيل,,,,اقول موتو بغيضكم ايه المتعصبون نسيتو ابوزنده يوم يحلل لكم البطولات
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1130
منذ ساعة
يا ع. س. ع انت واحدمنثلاثه اما الروقي او الذايدي او الجماز هم من احرقهم النصر خوفامنه وانت احدهم اومتخرج من مدرستهم للتعصب,
زائر النهار
زائر النهار عدد التعليقات : 11
منذ 42 دقيقة
غريبه الحكم محمد الهويش لم يستبعد رغم الخطأ الكبير الذي وقع فيه أحتساب ضربة جزاء للشباب غير صحيحة ومشكوك فيها من الفار أنفسهم ..!!

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أحدث التعليقات

4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه

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