استبعاد 3 حكام من قائمة مباريات دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
استبعدت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم ثلاثة حكام ساحة دوليين من قائمة تكاليف الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت مصادر أن الحكام هم؛ تركي الخضير وشكري الحنفوش وفيصل البلوي، مشيرة إلى أن قرار استبعادهم من قبل اللجنة عن هذه الجولة جاء بناء على الأخطاء التي وقعوا فيها في الجولة الماضية، وفقًا لـ " الرياض ".
وأضافت أن لجنة الحكام كلفت الدولي ماجد الشمراني لقيادة مواجهة الفيصلي والنصر مساء اليوم الخميس في المجمعة.
وأشارت إلى أن لقاء التعاون بالهلال يحكمه محمد الهويش، في الوقت الذي عيّنت الحكم الدولي خالد الطريس لإدارة مواجهة الشباب بالاتفاق في الرياض، وفي الرس وعلى ملعبه يستضيف الحزم الأهلي وسيحكم المباراة محمد السماعيل.
وأسندت مباراة ضمك أمام الطائي للحكم خالد صلوي ومواجهة الباطن بأبها للحكم الدولي سلطان الحربي ولقاء الفتح بالفيحاء على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء للحكم عبدالله الحربي.