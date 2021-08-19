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بالفيديو.. مواطن يبتكر مشروع يدعم صيانة الطائرات ويرفع مستوى السلامة والأمان بها

منذ ساعة
1875
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بالفيديو.. مواطن يبتكر مشروع يدعم صيانة الطائرات ويرفع مستوى السلامة والأمان بها

الرياض (صدى):
تمكن الشاب خالد العتيبي من ابتكار مشروع يدعم صيانة الطائرات ويرفع مستوى السلامة والأمان بها.

وقال العتيبي" أنه تم ابتعاثه عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى جامعة غرب إنجلترا UWE تخصص الهندسة الميكانيكية، تمكن من تحليل تركيز الضغط في البلاستك المقوى من ألياف الكربون (CFRP) بهدف المساعدة في صناعة مواد تساهم في تحسين مجال الطائرات".

وتابع العتيبي "أن الهدف من تنفيذ المشروع هو توفير مواد عالية الكفاءة لرفع مستوى السلامة في الطائرات وتوفير بدائل لكثير من المواد التي تستخدم في الطائرات مما يرفع نسبة الأمان، ويساعد في حل كثير من المشكلات الميكانيكية في الطائرات، منها تحسين كفاءة الوقود للطائرات وزياده قدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة والضغوط المختلفة".

وأضاف أن المشروع يسهم بشكل كبير في خفض درجة الحرارة من خلال تحليل تركيز الضغط في البلاستك المقوى من ألياف الكربون (CFRP) والتي تعد من المواد التي تستخدم في صناعة مواد تدخل في تركيب هياكل الطائرات الحربية والمدنية والهليكوبتر.

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خالد العتيبي
صيانة الطائرات

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9908
منذ 33 دقيقة
ما شاء الله **

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أحدث التعليقات

4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه

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