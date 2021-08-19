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مجموعة من الشبان يستمتعون بأجواء عسير قبل 50 عام

منذ 12 ساعة
2145
7
مجموعة من الشبان يستمتعون بأجواء عسير قبل 50 عام
عسير
مرتفعات
شبان
خبر في صورة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82342
منذ 6 ساعات
تأكدوا هذي في عسير والى عندنا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132431
منذ 6 ساعات
منظر ممتااز ..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3422
منذ ساعة
يشبه الوادي إلى حد كبير وادي عقبة ضلع عندما تطل على العقبة من فندق شفا عسير الواقع غرب مستشفى عسير مباشرة ولا يفصل بينهما سوا الشارع..ومن لم يصدق يذهب هناك ويطل من جنب الفندق غرب ليشاهد وادي ضلع ف هوووة سحيقة.. أمامه.
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3422
منذ ساعة
يشبه الوادي إلى حد كبير وادي عقبة ضلع عندما تطل على العقبة من فندق شفا عسير الواقع غرب مستشفى عسير مباشرة ولا يفصل بينهما سوا الشارع..ومن لم يصدق يذهب هناك ويطل من جنب الفندق غرب ليشاهد وادي ضلع ف هوووة سحيقة.. أمامه.
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3422
منذ ساعة
يشبه الوادي إلى حد كبير وادي عقبة ضلع عندما تطل على العقبة من فندق شفا عسير الواقع غرب مستشفى عسير مباشرة ولا يفصل بينهما سوا الشارع..ومن لم يصدق يذهب هناك ويطل من جنب الفندق غرب ليشاهد وادي ضلع ف هوووة سحيقة.. أمامه.
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3422
منذ ساعة
يشبه الوادي إلى حد كبير وادي عقبة ضلع عندما تطل على العقبة من فندق شفا عسير الواقع غرب مستشفى عسير مباشرة ولا يفصل بينهما سوا الشارع..ومن لم يصدق يذهب هناك ويطل من جنب الفندق غرب ليشاهد وادي ضلع ف هوووة سحيقة.. أمامه.
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3422
منذ ساعة
يشبه الوادي إلى حد كبير وادي عقبة ضلع عندما تطل على العقبة من فندق شفا عسير الواقع غرب مستشفى عسير مباشرة ولا يفصل بينهما سوا الشارع..ومن لم يصدق يذهب هناك ويطل من جنب الفندق غرب ليشاهد وادي ضلع ف هوووة سحيقة.. أمامه.

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أحدث التعليقات

الرشيدي
يا وزير الإسكان لي ثلاث شهور ما نزلي الدعم بسب توقيف الخدمات الله يرضلي عليك ابي اتنزل ولا الغاء العقد كلام فاضي اقسم با...
الرشيدي
يا وزير الإسكان لي ثلاث شهور ما نزلي الدعم بسب توقيف الخدمات الله يرضلي عليك ابي اتنزل ولا الغاء العقد كلام فاضي اقسم با...
ناسي
ما الجديد ؟!
أبوريان
هههههههههه مسخرة الموسم خليك في ناديك وخل البربره عنك😂😂😂😂😂😂
بوجهاد
اول مرة جهة حكومية تنتصر للمواطن وترجع فلوسه

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