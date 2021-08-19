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طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن سر نحافة هنادي مهنا

منذ 4 ساعات
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طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن سر نحافة هنادي مهنا

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة هنادي مهنا، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها برفقة طبيبها الخاص أسامة طه استشاري عمليات جراحة السمنة والتجميل في مصر، الأمر الذي اعتبره الجمهور تأكيداً على خضوعها لعملية جراحية، وليست مجرد حمية غذائية قاسية.

من جانبه، نشر طبيب جراحة السمنة والتجميل أسامة ياسين، صورة تجمعه بـ"هنادي"، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، وعلق عليها بقوله: "هنادي مهنا المذهلة.. مبروك لقد أسعدتيني حقًا"، ليزيل الغموض حول سر نحافتها، ويؤكد إلى حد كبير، أن السبب هو خضوعها لعملية جراحية، على يده.

بينما أكدت هنادي مهنا طوال الأيام الماضية أنها تخلصت من الوزن الزائد باتباع ريجيم قاس وممارسة الرياضة.

وقام والدها الموسيقار المصري هاني مهنا بتكذيب الأنباء التي أكدت خضوع هنادي لجراحة تكميم المعدة وتخلصت من 30 كيلو من وزنها، وأوضح بأن ما تردد عن إجراء هنادي لعملية تكميم معدة، لاكتساب رشاقتها غير صحيح بالمطلق، وهذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، إذ إنها لم تُجرِ أي عمليات، والأمر مقتصر على نظام غذائي فقط.

وكشف مقربون للفنانة هنادي مهنا عبر تصريحات صحفية أن ما شجّعها على إجراء الجراحة، هو تعرضها للتنمر من قبل الجمهور في رمضان 2020، بسبب زيادة وزنها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا.

 

 

 

مصر
مواقع التواصل
نحافة
هنادي مهنا

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9908
منذ 3 ساعات
من كيكه بالخميرة ** الى بقصم *** عجيييب ** ههههههههههههههههه
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7320
منذ 8 دقائق
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣

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أحدث التعليقات

4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه

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